Park projesinde suç işleniyor

Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Meclis’e ait alana Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan projeye tepkili: “KTMMOB’a kaydı olmayan kişi ve büro tarafından hazırlanan projenin mesleki denetimden geçmesi ve hizmetlerin KKTC sınırlarında verilmesi suçtur”

KIBRIS Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Meclis’e ait Kent Park projesi alanına Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan projeyi eleştirdi, açıklamada “Açıklanan park projesi ile ilgili “heyecan” duymak bir yana ciddi hayal kırıklığı yaşadığımızı ifade etmek istiyoruz” denildi.

“Yürürlükte olan mevzuat gereği, KTMMOB’ ye üye olmayan hiç bir mühendis, mimar ve şehir plancısı KKTC’de yapılacak bir projenin müellifi olamaz” denilen açıklamada Meclis arazisine Cumhurbaşkanlığı’nda hazırlatılan projeyi hazırlayanın birliklerine kayıtlı olmadığına işaret edildi. Açıklamada “KTMMOB’ ye kaydı olmayan kişi ve büro tarafından hazırlanan projenin mesleki denetimden geçmesi ve bahse konu hizmetlerin KKTC sınırlarında verilmesi, 21/2005 sayılı yasa gereği suçtur. Bu suçun oluşmasına mahal vermemek adına, gerekli hukuki araştırmayı yapmak üzere, Birliğimizin hukuk danışmanı görevlendirilecektir” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Açıklanan park projesi ile ilgili “heyecan” duymak bir yana ciddi hayal kırıklığı yaşadığımızı ifade etmek istiyoruz. Projenin tasarımında Kıbrıs Türk Mühendisi, Mimarı ve Şehir Plancısının yerinin olmaması bizi son derece üzmüştür. Kıbrıs Türk’ünün hak ve çıkarlarını koruma görevi olan makamların, Kıbrıslı Türk tasarımcılarını hatırlamadığı bir projeyi içselleştirmemiz mümkün değildir. Ortada “biz” yokken; nasıl “ben, sen yok biz varız” diyebiliriz ki?

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak; KKTC Cumhurbaşkanı, hükümeti ve devletinin gıyabında Kıbrıs konusu üzerine gelen görüşme taleplerini, Kıbrıslı Türklerin hakları için hazırlanacak projeleri hiçbir zaman kabul etmeyip “bizim” demediysek, Kıbrıs Türkünün olmadığı Lefkoşa’da yapılacak bir projeyi kabul etmemiz bizden beklenmesin.

Ayrıca; Yürürlükte olan mevzuat gereği, KTMMOB’ ye üye olmayan hiç bir mühendis, mimar ve şehir plancısı KKTC’de yapılacak bir projenin müellifi olamaz. Bahse konu projede “müellif” olarak belirtilen kişi, Birliğimize bağlı 15 meslek odası ve 25 farklı meslek disiplininin kayıtlı olduğu 4557 mühendis, mimar ve şehir plancısı üyeden biri olmadığı gibi, hizmeti sunduğu “büro” da Birliğimize kayıtlı değildir. KTMMOB’ ye kaydı olmayan kişi ve büro tarafından hazırlanan projenin mesleki denetimden geçmesi ve bahse konu hizmetlerin KKTC sınırlarında verilmesi, 21/2005 sayılı yasa gereği suçtur. Bu suçun oluşmasına mahal vermemek adına, gerekli hukuki araştırmayı yapmak üzere, Birliğimizin hukuk danışmanı görevlendirilecektir. KTMMOB’ ye bağlı herhangi bir üyemizin sırf prosedür olarak “imzacı” olarak sürece dahil olmasına müsaade edemeyiz. Hiçbir üyemizin mesleki itibarımızı hiçe saymayacağına ve “imzacı” duruma düşmesi durumunda Onur Kuruluna sevk edilmeyi göze almayacağına olan inancımız tamdır. Bu durumda, projenin yasal zorunluluk olan mesleki denetimden de geçmesi söz konusu olmayacaktır.

Kamuda, belediyelerde ve özelde bu projeyi tasarlayacak tecrübede ve bilgiye sahip üyelerimiz bulunmaktadır. Anlaşılan odur ki, bu üyelerimizden herhangi bir talepte bulunulmadığı gibi, üyelerimiz hatırlanmamıştır bile. Bu topraklarda var olma mücadelesi veren ülke insanımıza fırsat eşitliği yaratmak adına; ilgi duyanlara çağrı yapmak, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi proje yarışması yaparak farklı tasarım fikirlerini değerlendirmek ve uzman jürinin belirleyeceği uygun projeyi seçmek ve uygulatmak izlenmesi gereken yol olmalıydı.

Sonuç olarak; bahse konu kabul edilemez sürecin daha fazla ilerletilmeden sonlandırılması için ilgililere yazılı bilgilendirme yapılmış olup, ülkemize ait bir projenin fırsat eşitliği yaratılarak ulusal proje yarışması sonucu seçilmesi ve uygulanması için gereğinin yapılacağına olan inancımızla talepte bulunulmuştur. Bu talep gerçekleştiği zaman; bizim makamlarımızın fikir ve vizyonunun bizim tarafımızdan tasarlanmasının heyecanını yaşar, “BİZ” de deriz, BİZ’ e de sahip çıkarız.”