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Park halindeki araca arkadan çarptı

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Haspolat kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir araç, yol kenarında park edilmiş olan askeri araca arkadan çarptı; kazada iki kişi yaralandı

Park halindeki araca arkadan çarptı
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Murat ASLAN

Haspolat Kavşağı yakınlarında dün akşamüzeri dikkatsizlik sonucunda meydana gelen kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 16:45 sıralarında, Haspolat - Hamitköy çemberi yakınlarında meydana geldi.

21 yaşındaki Veli Seçkin yönetimindeki HT 942 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda lastiği patladığı için banket içinde park halinde bulunan askerî aracın sağ arka tekerleğine çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Ali Dağdelen kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındılar.

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