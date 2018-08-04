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Paris Hilton KKTC'de

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Paris Hilton KKTC'de
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Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton, bir otelde düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere bugün özel uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.
Paris Hilton, Ercan Havalimanı’nda Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Paris Hilton ile kısa süre sohbet eden Ataoğlu, bir dünya markasının Kuzey Kıbrıs'a gelmesinin ülke tanıtımı adına önemli olduğunu söyledi. Ataoğlu, “Hilton’un Ercan’dan gelişi ülke tanıtımı için önemli” dedi.
Hilton’a ülkeye ait ipek kozası figürlü resim hediye eden Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta güzel bir tatil geçirmesini dileyerek, organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti

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