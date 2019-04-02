Para Kambiyo’da keyfi uygulamalar

Maliye Bakanlığına bağlı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü ve Sigorta Yöneticisi Şifa Karahasanoğlu’nun bazı atamaların imzalaması konusunda keyfi davranışlar sergilediği iddia edildi.

Kamuya bağlı bazı sigorta işletmelerinde müdür değişimiyle ilgili dosyaları imzalayan Şifa Karahasanoğlu’nun başka sigorta şirketlerinde benzer şekilde olan müdür değişimlerini ise gerekçe göstermeden imzalamadığı belirtildi.

Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasasına uymayan müdür değişimlerini imzalayan Karahasanoğlu’nun bu konuda ayrımcılık yaptığı iddiaları, koalisyon hükümetini oluşturan partiler arasında da rahatsızlık yarattığı ifade edildi.

Sektöre yönelik olumsuz tavırlarıyla tepki toplayan Karahasanoğlu’nun yakın zamanda görevden alınabileceği iddia edildi.

