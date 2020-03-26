banner411
banner69
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
18 0
13 0
 
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
26 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
87 0
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
1.1B 0
Sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağı başladı
83 0
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
75 0
banner374

Papazlardan virüs duası

banner27

Güney Kıbrıs’ta bir grup papaz, korona virüs salgınından kurtulmak için ‘dua turu’ düzenlendi

Papazlardan virüs duası

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka İlçesi'ne bağlı Paralimni'de, dün bir grup papaz, koronavirüs (Covid-19) salgınından kurtulmak için ‘dua turu’ düzenlendi. Sokaklarda, 'Meryem Ana, bizi koru' diyerek dua edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde papazlar, sokaklarda koronavirüsün bitmesi için dua okuyarak gezdi. Papazlara bazı vatandaşlar da eşlik etti. Güney Kıbrıs'ta sokağa çıkma yasağına rağmen, sokaklarda gezen papazlar, daha sonra Paralimni'deki kiliseye giderek burada duaya devam etti. Rum polisi papazlara müdahale etmedi.

 'MERYEM ANA BİZİ KORU'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mağusa Başpiskoposu Avgoustinos Kkaras, koronavirüs salgının ortadan kalkması için dua ettiklerini ifade etti. Rum Papaz Kkaras, "Meryem Ana bizi korusun" dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.