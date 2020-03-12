Panik yapmayın, tedbirleri uygulayın

YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi uzmanları, koronavirüse yönelik ortak basın toplantısı düzenledi, halka panik yapmama, farkındalık sahibi olma ve korunma yöntemlerini uygulama çağrısında bulundu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimleri ve Enfeksiyon Anabilim Dalı Uzmanları, halka koronavirüs ile ilgili panik yapmama, korunma yöntemleri ile ilgili bilgi ve farkındalık sahibi olma, bu yöntemleri günlük yaşamda uygulama çağrısında bulundu.

YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, YDÜ Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Gazi Mağusa, Bafra ve Güzelyurt Dispanserlerinde herhangi bir şüpheli vaka bulunmadığını ifade etti. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, şüphe edilen vakaların gerekli testlerin yapılması amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, bu iş için özel olarak ayrılan karantina bölgesine sevk ettiklerini söyledi.

Testi negatif gelen hastaların ise tedavilerine devam edilmek üzere YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne geri alındığını belirten Prof. Dr. Müfit C. Yenen, şu an için tespit edilen tek vaka dışında herhangi bir yerden başka bir olgunun bildirilmediğini, tespit edilen tek vakanın da Sağlık Bakanlığı’nın karantinası altında tedavisine devam edildiğini söyledi.

YDÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı adına Prof. Dr. H. Kaya Süer ise Çin’deki vaka sayısının günümüzde önemli ölçüde azalarak, stabil hale geldiğini söyledi. Çin’deki vaka sayısında azalmayla birlikte özellikle 3 Mart’tan itibaren dünyadaki diğer ülkelerde artış görülmeye başlandığını ifade eden Süer, ilk vakaların görülmeye başlandığı dönemde, Çin ile dünya geneli kıyaslandığı zaman hesaplanan %1 oranının, bugün %25’e yükseldiğini söyledi.

“Bu veriler ışığında virüsün yayılımının halen devam ettiği söylenebilir” diyen Prof. Dr. H. Kaya Süer şöyle devam etti:

“Ülkemizde de bir vakanın tespit edilmiş olması nedeniyle, tedbirleri arttırmamız, bu konu hakkında bilgilenmemiz, farkında olmamız, kendimizi ve etrafımızdaki kişileri nasıl koruyabileceğimiz konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor. Öncelikle panik yapılacak bir durumun söz konusu olmadığını paylaşmak isterim. İkincisi farkında olmak ve farkındalığı arttırmak lazım. Üçüncüsü korunmak için alınabilecek önlemleri bilmek ve son olarak da bunları uygulayabilmek lazım. Korunma önlemlerinin bilinmesi ve uygulanması halinde virüsün yayılımı ciddi anlamda azaltılabilir.”

Süer, maske kullanımı ile ilgili şunları söyledi:

“Sağlıklı insanların günlük yaşamlarında maske takmasına gerek yoktur. Maske, sağlık şikayeti olan herhangi biriyle, 1 metreden yakın bir temas söz konusu ise takılabilir. Bunun haricinde maske takılması gerekli değildir.”

Hastalığın direkt ve indirekt olarak iki yollu bulaştığını belirten Süer, direkt yoldan kastedilenin, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlara sahip kişilerle yakın temas durumunda, 1 metrelik mesafe içinde, o kişinin öksürmesi veya konuşması esnasında ortama saçılan virüslerin, göz, burun ve ağız yoluyla sağlıklı kişilerin vücuduna girmesi şeklinde gerçekleştiğini söyledi.

Prof. Dr. H. Kaya Süer, indirekt yollarla ilgili şöyle devam etti:

“Etrafa saçılan virüslerin yaşam süreleri ile ilgili bilgilerimiz bugün itibarı ile 3-48 saat arasında yüzeylerde canlı kaldığı yönündedir. Bu nedenle ellerimizle her yere dokunmamalı ve ellerimizi sık sık temizlemeliyiz. Ellerimizin temiz olmadığı durumlarda ise ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürmemeliyiz. Bu tedbirler uygulandığı takdirde hastalığın yayılımı ciddi anlamda kontrol altına alınacaktır. Yakın zamanda bahar mevsimi nedeniyle alerjik reaksiyonlar da başlayacaktır. Öksürürken, ağzımızı ellerimizle değil, mümkün olduğunca kollarımızla, kıyafetlerimizle kapatmalıyız. Tek kullanımlık mendilleri tercih etmeliyiz. Ellerimizi su ve sabunla yıkamalı, bunun yanında alkol bazlı el antiseptiklerini de tercih edebiliriz. Bu şekilde bulaşıcılık büyük oranda azalacaktır. Kapalı kalabalık ortamlarda bulaşma riski daha yüksektir. Mümkün olduğunca açık ortamlarda bulunulmalı sosyal hayatta yakın temastan kaçınılmalıdır.”

“Adanın iklim koşulları göz önüne alındığında, iklim sıcaklıklarının artması ile beraber virüsün dış ortamda yaşam süresi de azalacağından bulaşma riski de azalacaktır.” diyen Prof. Dr. H. Kaya Süer, bahsedilen tarzda hastalık şikayetleri olan, vaka tanımına uyan, solunum yolu enfeksiyonu belirtileri bulunup, bu tür bir enfeksiyon tanısı almış kişiyle birebir temas etmiş olan, ya da tanı konmuş ülkelerden birinde bulunup adaya gelmiş olan kişilerin, hastalığın kuluçka süresi olan 2-14 günlük süreçte sosyal hayattaki ilişkilerinden uzaklaşıp, mümkünse ev karantinası uygulamasını önerdi.

Basın toplantısında söz alan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı da şu açıklamalarda bulundu:

“Şu dönemde olay çok sıcak. Herkes heyecanlı ve belki tedbirlere gereğinden fazla uyuyor. Bu bir süreç. Bu süreç tamamlanana kadar anlatılan bütün tedbirlerin, hiç gevşemeden ciddi bir şekilde sonuna kadar yapılması gerekiyor. Bu konuda en önemli şey temas ettikten sonra ellerin iyi yıkanması, yıkanamıyorsa alkollü dezenfektanla temizlenmesi. El temizliği sadece bu enfeksiyon için değil, hayatımızdaki diğer enfeksiyonlar, diğer hastalıklar için de geçerli.”