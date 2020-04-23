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Panik, kazaya neden oldu

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Gönyeli’de izinsiz şekilde sokağa çıkan araç sürücüsü, yolda kontrol yapan polisleri görünce direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çıkarak apartman koruluğuna çarptı

Panik, kazaya neden oldu

Murat ASLAN

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde önceki gece saat 21.00 sonrasında aracıyla izinsiz şekilde sokağa çıkan sürücü bu sırada denetim yapan polisi görünce panik yaparak yoldan çıkıp kazaya neden oldu.

Gönyeli Yenikent bölgesinde sokağa çıkma yasağına uymayarak GE 062 plakalı aracıyla dolaşan araç sürücüsü Gönyeli Belediye Binası yakınlarında denetim yapan polis ekiplerini karşısında görmesi sonucunda panik yaparak aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu esnada yoldan çıkan GE 062 plakalı aracın sürücüsü kaldırıma çıkarak apartman koruluğuna çarparak durdu.

Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri sürücü hakkında yasal işlem başlatarak ceza kesti.

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