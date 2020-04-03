Pandemi hastanesinde endişelendiren gelişme

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki iki doktorun, koronavirüs hızlı test sonuçlarının pozitif çıktığı ve bunun üzerine her iki doktora da PCR testi yapıldığı, sonuçlarının beklendiği iddia edildi.

İki doktorun da herhangi bir şikayetleri olmadan test yaptırmak istedikleri ve hızlı test sonuçlarının pozitif çıktığı da gelen bilgiler arasında...

Korona virüs tanısında kullanılan ve 1-3 saat arasında sonuç veren "Polimeraz Chain Reaction" ya da "Polimeraz Zincirleme Tepkimesi" (PCR) testinin asıl tanı testi olduğu, 10-15 dakika içinde sonuç alınabilen hızlı tanı testlerinin ise PCR kadar güvenilir olmadığı biliniyor...