“Pandemi hastanesi için ihaleye bile çıkılmadı”

CTP Başkanı Erhürman, önlemlerin alındığı mesajının halen verilmediğini, kendilerinin tüm söylediklerine rağmen halen pandemi hastanesi için ihaleye bile çıkılmadığını kaydetti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sıkıntıların halen hem sağlıkta hem de ekonomide devam ettiğini kaydetti.

İnşaat sektörü açısından herkesin bir umut taşıdığını ve yaşanan süreçte vaka ve ölüm sayısında iyi durumda olunmasının ümit verdiğini dile getiren Erhürman, insanların geçmişe değil önlerine bakacaklarını ve acaba ileriye dönük hangi önlemler alındığı sorusunu soracaklarını kaydetti.

Birçok ülkenin turizm ve inşaat sektöründe kampanyalarına başladığını fakat tümünün geçmişe dönük değil geleceğe dönük mesajlarla reklamlar yapıldığını dile getiren Erhürman, kampanyaların içerisinde ülkeye gelindiğinde kişilerin nasıl korunduğunu veya olası bir salgındaki sağlık tedbirlerinin anlatılarak güvenli mesajlar verildiğini belirtti.

Ülkede gelinen nokta halen bir pandemi hastanesi yapılmadığını kaydeden Erhürman, önlemlerin alındığı mesajının halen verilmediğini, kendilerinin tüm söylediklerine rağmen halen pandemi hastanesi için ihaleye bile çıkılmadığını kaydetti.

“NERELERDE HAZIRIZ, NERELERDE DEĞİLİZ?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sonbaharda ikinci dalga beklentisi bulunduğuna işaret ederek kötü senaryolara hazır olmak durumunda olunması gerektiğini vurguladı. Erhürman, dünyaya turizm ve inşaat sektörü için ‘KKTC’ye gel’ denildiğinde önlemlerin sorgulanacağını kaydetti ve “Nerelerde hazırız, nerelerde değiliz bunları net olarak ortaya koymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK VE EKONOMİYİ BİRLİKTE ELE ALALIM”

1 Temmuz’dan itibaren ülkeye girişlerden önce yapılacak PCR testlerinin nerelerde yapılacağının netleştirilip netleştirilmediğini soran Erhürman, “Hiç rehavete kapılmayalım. Sağlık geride kaldı, şimdi ekonomi demek doğru değil. Sağlık ve ekonomiyi birlikte ele alalım” dedi.

Ekonomide maliyeci bakıştan kurtulmak gerektiğini dile getiren Erhürman, “Maliyeci bakış sürdüğü müddetçe biz bu ülkede ekonomiden bahsetmiyoruz” dedi. Erhürman, böyle bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan anlaşmada bel kemiği olan katkının öngörülmemiş cari bütçe açığını kapatmaya katkı olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gelecek 1 milyar 150 milyon TL’lik paranın ana diliminin memur maaşına gidecek olmasından dolayı Maliye’nin nispeten rahatlayacağını fakat ekonomiye ileriye dönük ne tür katkısı olacağının bilinmediğini kaydetti.

Reel sektörden gelir gelmediği sürece maliyenin geliri olmayacağını dile getiren Erhürman, öngörülebilirlik sağlanmazsa hiçbir şeyin başarılı olamayacağını kaydetti.

Erhürman, insanlara ihtiyat sandığı parası vermenin devletin bir katkısı olmadığını, çalışanların kendi parası olduğunu ifade etti.

Ülkede iş ve yatırım yapmanın kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Tufan Erhürman, hükümetin öngörüsüzlüğü yüzünden yaşanan sıkıntılara çeklerle ilgili 4 defa yasa gücünde kararnamenin değiştirilmesini örnek gösterdi.

Tufan Erhürman, sürecin başından beri her türlü katkıya ve siyasi sorumluluğu paylaşmaya hazır olduklarını söylediklerini hatırlatarak hükümetin bu süreçte attığı adımları muhalefetle paylaşmamasından ciddi endişe duyduklarını ifade etti, toplumsal ve kamu yararı gözeten adımların hem siyasilerce hem sektörlerce birlikte atılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, karamsar değil uyarıcı bir tablo çizmek istediğini belirttiği konuşmasında bu işi yapabilecek beşeri kaynağa sahip olunduğunu da ifade etti.