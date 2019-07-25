Paket, Kıbrıs’ın Türkiye tarafından ele geçirilmesi planıdır

KTÖS, mali protokolün, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini gasp etme ve Kıbrıs’ın Türkiye tarafından ele geçirilme planı olduğunu belirtti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümeti, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ndan dolayı eleştirdi.

KTÖS, “anlaşmanın, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini gasp etmek ve adaya el koyaktan başka bir şey içermediğini” savunarak, “Kıbrıs sorunu sadece Kıbrıslı Rumlarla, Kıbrıslı Türkler arasında bir sorun olmaktan çıkmış ve boyut değiştirerek, Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasında bir soruna dönüşmüştür. Anlaşılan odur ki, Türkiye ile Kıbrıs Türk toplumu arasındaki özgürlük sorunu çözülmeden Kıbrıs sorunu çözülmeyecek” iddiasında bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, “1974 yılından beri Türkiye hükümetlerinin baskı ile uygulatmaya çalıştıkları paketlerin Kıbrıs Türk toplumunu fakirleştirmekten, ülkeden kaçırmaktan ve adanın kuzeyini koloni yapmaktan öte hiçbir işe yaramadığını” öne sürdü.

Elcil, “uluslararası antlaşma” diye Kıbrıs Türk toplumuna sunulan paketin, “uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu, ayrıca Kıbrıs’ın Türkiye tarafından ele geçirilmesi planından (İstirdat Planı) başka bir şey olmadığını” iddia etti.

Bu konuda hükümetlere eleştirilerde bulunan ve Türkiye ile imzalanan belgenin uluslararası hiçbir hükmünün olmadığını ileri süren Elcil, şunları kaydetti:

“Bu belge, suç belgelerine örnek gösterilecek kadar önem taşımaktadır. Yetkililerin koltuk ve para uğruna Kıbrıs Türk toplumunun özgürlüğünü, toplumsal değerlerini, eğitimini, kültürünü, kısacası siyasi iradesini nasıl sattığının en güzel örneği yine bu belgede görülecektir.

Alacakları paraya baktığımızda, bu paranın Türkiye’nin bir yılda TL’nin enflasyonu yüzünden ülkemizden aldığı paraya bile denk gelmediğini, yine kolordunun aylık harcamaları için 17 ayda bütçemizden ödediğimiz parayı karşılamadığını ve nüfus aktarma politikaları çerçevesinde adamızın kuzeyinde yaşayan yüzbinlerce T.C vatandaşının ihtiyaçlarının binde birini bile karşılamadığını görüyoruz.