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Pakdemirli KKTC’de

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TC Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli KKTC’ye geldi

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Pakdemirli KKTC’de
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TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin davetlisi olarak dün akşam saat 21.30’da KKTC’ye geldi.

Pakdemirli ve beraberindeki heyet temaslarına bugün başlayacak.

Bakan Pakdemirli temasları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi ayrı ayrı ziyaret edecek.

Bakan Pakdemirli ziyaretinin ikinci gününde, Güzelyalı Terfi Merkezi, Geçtiköy Barajı ve Artıma Tesisi’nde incelemelerde bulunacak ve KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin Temel Atma Töreni’ne katılacak.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin temel atma töreni dolayısıyla çarşamba günü Güzelyurt’ta 47-48-49-50-51 ve 52’nci bölgelerin ava kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve heyetinin bölgede gerçekleştireceği temaslar ve tören nedeniyle konu bölgelerin geçici olarak çarşamba günü ava kapatılacağı kaydedildi.

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