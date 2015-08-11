Özyiğit: Türkiye Kıbrıslı Türkler için vazgeçilmez ve tartışmasız şekilde büyük bir öneme sahip

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC’nin demokratik yapısı ve insan haklarına özen gösteren yönetim anlayışıyla bir çok ülkenin gıpta edeceği noktada olduğunu...

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC’nin demokratik yapısı ve insan haklarına özen gösteren yönetim anlayışıyla bir çok ülkenin gıpta edeceği noktada olduğunu vurguladı.

Nezaket ziyaretleri çerçevesinde Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) de ziyaret eden Kanbay, Birleşmiş Milletler üyesi bir çok ülkenin hala KKTC’nin bulunduğu demokratik ortamdan uzak olduğuna işaret etti.

Toplum hayatını etkileyecek ve ekonominin gelişmesini sağlayacak yasalar açısından partilerin rolünün önemli olduğunu da anlatan Kanbay, partilerin yasama faaliyetlerine yapacakları destek ve gerekirse eleştirilerin önemli olduğunu söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, ülkedeki ve bölgedeki insanlar için birlikte çalışmak zorunda olduklarını anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türkler için vazgeçilmez ve tartışmasız şekilde büyük bir öneme sahip bir ülke olduğunu ifade eden Özyiğit, bu çerçevede ilişkilerin doğru kurgulanması gerektiğini dile getirdi.

Geçmişte yapılan bir takım hatalar veya yanlış kurgulanma nedeniyle zaman zaman istenmeyen bir cendereye girildiğini dile getiren Özyiğit, bunun arzu etmedikleri bir durum olduğunu anlattı.

Bir yandan Kıbrıs’ta kalıcı barışı arzularken, diğer yandan bu noktaya varılana kadar da sivil demokratik bir düzende kendi ayakları üzerinde duran ve kendine yeterli bir hale gelmeyi arzuladıklarını belirten Özyiğit, bunun için TC ile ilişkilerin büyük öneme haiz olduğunu anlattı.

İki tarafın birbirini doğru anlamasının önemine değinen Özyiğit, şunları kaydetti:

“Elbette işbirliği bizim için son derece önemli. Geçmişte olduğu gibi bundan sonrasını da birlikte kurgulayacağız. Yeter ki doğru çözümler önerelim ve birbirimizi daha iyi anlayabilelim. Çünkü Türkiye halkıyla burada yaşayan Kıbrıslı Türklerin kan bağı, ırk, dil, din bir sürü bağları vardır. Bunlar ayrılmaz, kopmaz bağlardır. Hiç bir güç bunların arasına giremez. Kardeşlik düzeyinde, eşitler düzeyinde, karşılıklı saygıya dayalı ilişkileri ön plana çıkarmamız gerek.”

Türkiye’deki terör olaylarının son bulmasını dileyen Özyiğit, önümüzdeki günlerde daha iyi diyalog ortamları kurmayı dilediğini de kaydetti.

Ziyarette TDP Milletvekili Zeki Çeler de hazır bulundu.