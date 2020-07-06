Özyiğit'ten hükümete: “4 aydır aklınız neredeydi?"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ulusal Birlik Partisi –Halkın Partisi (UBP-HP) koalisyon hükümetinin 4 ay öncesi alması gereken kararı ancak açılan dava sonrası almak zorunda kaldığını belirterek, “4 aydır aklınız neredeydi, UBP-HP hükümetine günaydın diyorum” dedi.

Cemal Özyiğit bugün Meclis’te söz alarak gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Özyiğit, konuşmasına 24 yıl önce karanlık güçler tarafından öldürülen Kutlu Adalıyı anarak başladı.

“Mehter Takımı bile bir ileri iki geri giderken UBP-HP hükümeti 4 ay geriye gitti” diyen Özyiğit, ülkede UBP-HP hükümeti sayesinde traji-komik bir oyun oynandığını kaydetti.

Pandemi sürecinin başında alınması gereken kararın, şimdi Tabipler Birliği’nin açtığı dava nedeniyle alelacele alınarak, pandeminin 2018 yılında 4’lü hükümet döneminde yaşam bulan Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamına alındığını kaydeden Özyiğit, “Sağlık Örgütleri ve bizlerin 4 aydır söylediklerini göz ardı eden hükümet davayı kaybetmemek için yasayı hemen devreye koymak zorunda kalıyor. Tam Aziz Nesinlik hikaye” dedi.

Son günlerde yurtdışında gelen kişilerin karar değişikliği ile tekrardan evlere, otellere gönderildiğini, ve biz size haber vereceğiz” denildiğini aktaran Özyiğit, ülkeye 3 gün önce gelen kişilere halen test sonuçlarının bildirilmediğini kaydetti. Bunun yanı sıra bu kişilerin evlerinde veya belirttikleri adreslerde olup olmadıklarının denetlenmediğini de belirten Özyiğit, bu kişilerin gerçekten kendilerini karantinaya mı aldıklarının yoksa sokakta dolaştıklarının denetiminin de olmadığını ifade etti.

Pandemi süecinin başından itibaren aldığı kararların arkasında duramayan, karar ve uygulamaları ile yarattığı güvensizliğin yanı sıra tüm toplumun sağlığını riske atan hükümetin ülkede tek kelime ile kaos yarattığına dikkat çeken Özyiğit, toplumun bu kötü yönetim anlayışını hak etmediğini vurguladı.

“Kapsamlı Anayasa Değişikliği …”

Konuşmasında Anayasa değişikliğine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Özyiğit, görüşülen paketin içeriğine bir itirazlarının olmadığını ancak kapsamlı olmayan, sivil-demokratik anlayışı geliştirecek içerikte olmayan her pakete prensip olarak ‘Hayır’ diyeceklerini kaydetti.

Özyiğit, geçici 10. Madde dahil daha kapsamlı bir Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesi düşüncesinde olduklarını, toplumun beklentisinin de bu yönde olduğunu belirtti.