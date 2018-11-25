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Özyiğit, kalp krizi şüphesiyle kontrol altına alındı

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Özyiğit, kalp krizi şüphesiyle kontrol altına alındı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, kalp çarpıntısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, TAK’ yaptığı açıklamada, Özyiğit’in kalpte çarpıntı ve göğüs ağrısıyla şikayetiyle bu sabah acil servise başvurduğunu söyledi.

Cemal Özyiğt’in Koroner Yoğun Bakım’da tedavisine başlandığını belirten Dizdarlı, Özyiğit’in Kalp Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenk Conkbayır tarafından takip edildiğini belirtti.

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz’in de Özyiğit’in sağlık durumuyla ilgilendiğini belirten Başhekim Dizdarlı,  “Sayın bakan hastaneye geldikten birkaç saat sonra rahatladı. TDP Kurultayı’na katılmak için taburcu olmak istiyor ama doktorlarımız buna olumlu bakmıyor” açıklamasında bulundu.

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