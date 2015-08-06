Özyiğit hayat pahalılığı yine eksi olarak açıklandı, 'Bu işte büyük bir yanlışlık var' dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkedeki borçlu sayısının arttığı, borçların ödenemez duruma gelmesi nedeniyle, borçların borçla kapatılmak zorunda kaldığı bir dönemde,...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkedeki borçlu sayısının arttığı, borçların ödenemez duruma gelmesi nedeniyle, borçların borçla kapatılmak zorunda kaldığı bir dönemde, hayat pahalılığı oranının yine eksi(-) olarak açıklandığını belirterek, “Bu işte büyük bir yanlışlık var” dedi.

Aynı para biriminin kullanıldığı ve Türk Lirası’nın “rekor düzeyde” değer kaybettiği Türkiye’de Temmuz ayı hayat pahalılığı oranının +0.09 olarak açıklandığı ve Aralık 2014’e göre hayat pahalılığı oranının %6.7’ye ulaştığını, buna karşın Kuzey Kıbrıs’ta Temmuz ayı hayat pahalılığı oranının eksi (-) olarak açıklandığını, Aralık 2014’e göre hayat pahalılığı oranının ise %1.90 olduğunu belirten Özyiğit, “ülkedeki ekonomik gidişat ve halkın cebi ile açıklanan hayat pahalılığı oranlarının birbirine zıt olduğuna” dikkat çekti.

Özyiğit, “Öyle anlaşılıyor ki, sorun hayat pahalılığını belirleyen sepetin içeriğindedir. En son yedi yıl önce 2008 yılında saptanan endekste bugüne kadar değişiklik yapılmadı. Hayat pahalılığını belirleyen kriterler, gözden geçirilerek yeniden mutlaka günün koşullarına göre uyarlanmalıdır” dedi.

“DÖVİZDEKİ ARTIŞ”

Özellikle dövizde yaşanan artışla birlikte halkın cebindeki paranın “resmen eridiğine ve alım gücünün düştüğüne” vurgu yapan Özyiğit, “yeni asgari ücreti bile belirlemeyen hükümetin, çalışan ve emekli maaşlarına komik derecede artış yapmasının, son 1.5 yılda TL’nin döviz karşısında %40 değer kaybından dolayı tüketim harcamalarının daha da kısılacağının göstergesi olduğunu” belirtti. Özyiğit, “Bu anlayış ile ekonomi daha da daralacak, daralan ekonomi ile birlikte bütçe açıkları artacaktır. Bireyler ve şirketler daha fazla borçlanacak demektir” ifadelerini kullandı.

“PETROL FİYATLARI DÜŞERKEN, ELEKTRİK ZAMLANACAK”

“CTP BG - UBP Hükümeti’nin elektrik fiyatlarına zam yapma kararlılığında olduğunu, CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat’ın bunu ‘Elektrikte zam kararı almak kaçınılmazdır’ söylemi ile açıkça ortaya koyduğunu” belirten Özyiğit, elektrik fiyatlarına zam ile birlikte zaten darda olan topluma bir darbe daha vurulacağını söyledi.

Kuzey’de elektrik fiyatlarına zam yapılmaya çalışılırken, Güney’de akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak elektrik fiyatlarında indirim yapılacağına dikkat çeken Özyiğit, “Geçtiğimiz yıllarda varil başına 150 dolar olan petrol fiyatları bugün 50 doların altına düşmüş durumdadır. Fiyatlarda %300 oranında düşüş yaşanırken, zam kararı alınması kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.