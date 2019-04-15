Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması Sergisi yarın açılıyor

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak ödül töreni ve sergi açılışı saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Sergi, 27 Nisan’a kadar açık kalacak ve hafta içi mesai saatlerinde, Cumartesi günleri ise 08.30–13.00 saatleri arasında izlenebilecek.

Yarışma organizatörü Buket Özatay’ın açıklamasına göre, merhum fotoğrafçı Öztan Özatay’ın anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında, 49 fotoğrafçının112 fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu. Etkinlikte, jüri değerlendirmeleri sonrası dereceye girenlere ödülleri verilecek. Öztan Özatay Başarı Ödülü Nikon D3500 18-55 profesyonel fotoğraf makinesini “Hanging Araound” adlı fotoğrafıyla Tevfik Ulual, Atakom Ltd. Özel Ödülü 2 bin TL’yi “Rain” adlı fotoğrafıyla Nedim Enginsoy, Kemal Saraçoğlu Özel Ödülü bin 500 TL’yi “Bus Line” adlı fotoğrafıyla Ramadan Gümüşok, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalyayı “Ayşe Gadın” adlı fotoğrafıyla Ahmet Dağbaşı, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalyayı “Foggy Land” adlı fotoğrafıyla Haktan Okumuşoğlu, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalyayı “Av Yasak” adlı fotoğrafıyla Banu Elçin Yoldaşcan aldı. Denktaş Vakfı Başarı Ödülü 2 bin 500TL’yi “Köy Kızı” adlı fotoğrafıyla Cem Melih, Türkiye İş Bankası Özel Ödülü 2 bin TL’yi “Fırtına” adlı fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Özel Ödülü 2 Gece 2 kişi Acapulco Hotel Konaklama ödülünü “Bir Bakış” adlı fotoğrafıyla Nevin Yüksek, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalyayı “White Dreams” adlı fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalyayı “Horon” adlı fotoğrafıyla Emel Sefer, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalyayı “No Afraid” adlı fotoğrafıyla Nilgün Ortaş aldı. Öztan Özatay Başarı Ödülü Canon EOS 4000D 18-55 profesyonel fotoğraf Makinesini “Yelpaze” adlı fotoğrafıyla Sadık Azimli, Türkiye İş Bankası Özel Ödülü bin 500 TL’yi “Doğanın Renkleri” adlı fotoğrafıyla Başar Taşlı, Zeki Gürsel Özel Ödülü bin TL’yi “Maskeli” adlı fotoğrafıyla Ali Özdinç, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalyayı “Yakışıklı” adlı fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalyayı “Hayat Yolu” adlı fotoğrafıyla A. Emre Gürsev, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalyayı “Jelousy” adlı fotoğrafıyla Giray Karahasan aldı. En fazla sergileme alan Fotoğrafçı Ödülü Arkın Palm Beach Hotel Mağusa 2 Gece 2 kişi Konaklama ödülünü 10 fotoğrafla Kenan Hürdeniz, Arkın Group Özel Ödülü Colony Hotel Girne 2 gece 2 kişi konaklama ödülünü “Kaçış” adlı fotoğrafıyla Engin Arca, Özatay Fotoğrafçılık Özel Ödülü Altın Madalyayı “Highway” adlı fotoğrafıyla Haktan Okumuşoğlu, Jüri Özel Ödülü Atın Madalyayı “Frame of Light” adlı fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz aldı. Sergileme ödülleri şöyle: “Ahmet Dağbaşı 1, A. Emre Gürsev 1, Ali Özdinç 4, Arcan Ekdal 1, Ayçe Erseven 1, Ayşe Ruh Oğuz 1, Banu Elçin Yoldaşcan 3, Başar Taşlı 5, Besim Zafersoy 1, Cem Melih 1, Daniel Ghetu 7, Duygu Akarsu 1, Emel Sefer 2, Emine Üzmez 1, Engin Arca 2, Eren Aksoylu 4, Erkan Çelikeri 4, Ersin Sığa 1, Ertaç Cüneyt 1, Eyüp Tamer Hüdaverdioğlu 1, Fatma Arca 2, Fergün Ulual 1, Giray Karahasan 2, Haktan Okumuşoğlu 8, Hasan Bağlar 5, Hüseyin Çekirdek 1, İbrahim Alkan 1, İsmail Özyol 1, Kenan Hürdeniz 10, M. Alper Eroğlu 1, Mehmet Gökyiğit 1, Mehmet Gül 1, Mehmetali Karahasan 1, Mete Algün 1, Nedim Enginsoy 3, Nevin Yüksek 4, Nihal Sakarya 1, Nilgün Ortaş 2, Osman Yüksek 2, Ramadan Gümüşok 3, Sadık azimli 2, Saydam Soy 5, Şefik Ormancıoğlu 2, Şenay Akkoç 1, Tanfer Aktunç 2, Tevfik Camgöz 2, Tevfik Ulual 1, Umut Yolsal 1, Yıltan Taşçı 2.” Açılış ve ödül töreninde sergileme alanlara katılımcı belgesi verilecek, ayrıca sergi kataloğu dağıtılacak. Açıklamada, Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması Sergisi’ne katılan her fotoğrafçının Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfından makbuz karşılığı 20TL ödeyerek bu yarışmaya katılabildiği de belirtildi. Ayrıca sergide satılan her fotoğrafın bedelinin yüzde 50’si eserin sahibi fotoğrafçıya, yüzde 50’si ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakıf’ına verilecek.