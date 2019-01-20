Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik

Özok Mobilya 40.yıl etkinliklerine Çocuk Esirgeme Kurumu’yla başladı. ClayArt Seramik Sanat Atölyesi, Özok Mobilya sponsorluğunda, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu çocuklarıyla seramik boyama etkinliği gerçekleştirdi

Özok Group bünyesinde faaliyet gösteren ClayArt Seramik Sanat Atölyesi, Özok Mobilya sponsorluğunda, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu çocuklarıyla seramik boyama etkinliği gerçekleştirdi. Daha önce ClayArt Sanat Atölyesi kurslarına katılan çocukların yaptığı seramik ürünler Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme çocuklarına gönderildi, daha sonra ClayArt eğitmenlerinin katılımıyla Cuma günü 11 yaş grubu çocuklarıyla birlikte seramikler boyanırken, seramik sanatıyla ilgili çocuklara bilgi verildi. ClayArt Direktörü Fatma Özok seramik sanatı hakkında çocuklara bilgi verirken, tespit edilecek bir günde çocukları Atölyesinde ağırlamaktan ve çocukların çamura hayat vermesinden mutluluk duyacağını belirtti.

Özok Mobilya’nın çocuklar için hazırladığı hediyeler etkinlik sonunda dağıtıldı. Çalışma bitiminde duygulu anların yaşandığı etkinlik, Özok Mobilya’nın 40.yıl nedeniyle başlattığı sosyal sorumluluk projelerinin de ilkini oluşturdu.