banner255
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
8 0
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
8 0
 
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
3 0
Engelsiz yürekler farklı başladı
Engelsiz yürekler farklı başladı
13 0
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
49 0
Yeni modeller görücüye çıktı
Yeni modeller görücüye çıktı
19 0
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
21 0
banner82

Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik

banner27

Özok Mobilya 40.yıl etkinliklerine Çocuk Esirgeme Kurumu’yla başladı. ClayArt Seramik Sanat Atölyesi, Özok Mobilya sponsorluğunda, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu çocuklarıyla seramik boyama etkinliği gerçekleştirdi

banner210
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
banner215

Özok Group bünyesinde faaliyet gösteren ClayArt Seramik Sanat Atölyesi, Özok Mobilya sponsorluğunda, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu çocuklarıyla seramik boyama etkinliği gerçekleştirdi. Daha önce ClayArt Sanat Atölyesi kurslarına katılan çocukların yaptığı seramik ürünler Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme çocuklarına gönderildi, daha sonra ClayArt eğitmenlerinin katılımıyla Cuma günü 11 yaş grubu çocuklarıyla birlikte seramikler boyanırken, seramik sanatıyla ilgili çocuklara bilgi verildi. ClayArt Direktörü Fatma Özok seramik sanatı hakkında çocuklara bilgi verirken, tespit edilecek bir günde çocukları Atölyesinde ağırlamaktan ve çocukların çamura hayat vermesinden mutluluk duyacağını belirtti.

Özok Mobilya’nın çocuklar için hazırladığı hediyeler etkinlik sonunda dağıtıldı. Çalışma bitiminde duygulu anların yaşandığı etkinlik, Özok Mobilya’nın 40.yıl nedeniyle başlattığı sosyal sorumluluk projelerinin de ilkini oluşturdu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.