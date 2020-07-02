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“Öznel İyi Oluş Programı” hayata geçiyor

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önleme çalışmaları çerçevesinde “Öznel İyi Oluş Programı”nı hayata geçiriyor.

“Öznel İyi Oluş Programı” hayata geçiyor

 

   

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın  programla ilgili bir basın toplantısı düzenlenecek. Başbakanlık Toplantı Salonu’nda yer alacak olan toplantı saat 11:00’de  gerçekleştirilecek.

Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi’ye (ADDT) dayalı Öznel İyi Oluş Programı’nın hayata geçirilişi ile ilgili basın toplantısına  Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve UKÜ temsilcileri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile  Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler katılacak.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile işbirliğinde geliştirilen Öznel İyi Oluş Programı Girne ve Değirmenlik Belediyeleri ile işbirliğinde gerçekleştirilecek.

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