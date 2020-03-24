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Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor

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İktisat Bank sahibi Mete Özmerter, kitlerin ve tıbbi malzemelerin ülkeye getirilmesi için özel uçağıyla dün yeniden Türkiye'ye gitti

Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor

Kıbrıslı Türk iş insanı, İktisatbank sahibi Mete Özmerter, özel uçağıyla ülkeye sağlık altyapısı için malzeme taşımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü Ercan’dan Ankara Esenboğa Havaalanı’na uçan Özmerter dün de yeni test kitleri ve sağlık malzemeleri için havalandı.

Normal uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle sorumluluk üstlenen Mete Özmerter ihtiyaç doğrultusunda bu uçuşlarını tekrarlayacak.

Özel jetle taşınan malzemelerin coranavirüs testleri için laboratuvar hammaddesi ve bazı ilaçlar ile sağlık malzemeleri olduğu öğrenildi.

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