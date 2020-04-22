Özmerter, iyilik yapmaya devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye uçuşları durması sonrasında Türkiye’den ülkemize taşınan tıbbi malzemeler için özel uçağıyla uçuş yapan İşadamı Mete Öztmerter bugün hem Türkiye’ye hasta taşıyor hem de Türkiye’den ilaç alıp gelecek.

Türkiye'ye tıbbi malzeme ve kitler için gidecek olan Mete Özmeter yönetimindeki uçak, ambulans uçak görevi yaparak hasta taşıyacak.

Edinilen bilgiye göre malzeme getirmek için kalkacak olan uçak giderken, bir gözünü kaybetmiş diğerini de kaybetme riski taşıyan Haspolat sakini İbrahim İğrek’i ve eşini İstanbul'a götürmek için adadan ayrıldı.

Bu konuyla ilgili İbrahim İğrek’in oğlu Esat İğrek şu paylaşımı yaptı:

“Geçirdiğimiz şu sıkıntılı günlerde başımıza gelen bu kötü olayda Babamın acil olarak İstanbul a gitmesi gerekirken elimiz kolumuz bağlanmışken acil olarak bizi İstanbula götüren ve bunu hiç bir karşılık beklemeden yapan değerli büyüğüm Mete Özmerter'e ve bu süreçte yanımızda olan diğer büyüklerime buradan teşekkürlerimi iletiyorum babam sağ salim dönüp tekrardan görmeye başlayınca yaptığınız iyilikler çok daha fazla önem arzedecek hepiniz iyiki varsınız sağlıkla kalın ve dualarınızı esirgemeyin..”