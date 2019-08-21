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Özkıraç Taçoy'un açıklamalarını eleştirdi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yüzde 95 oranında tahsilat yaptığını, tahsilat sıkıntısı yaşamadığını, tahsilatta tek sıkıntı yaşanan yerin Maliye Bakanlığı olduğunu savundu.

Özkıraç Taçoy'un açıklamalarını eleştirdi
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Özkıraç yazılı açıklama yaparak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un dünkü açıklamalarını değerlendirdi. 
Taçoy’un, “EL-SEN’in daha büyük problemleri var. Tahsilatta sıkıntı yaşanıyor” şeklindeki açıklamasının yanlış bilgilendirme içerdiğini savunan Özkıraç, “Öncelikle Taçoy şunu net olarak bilmelidir ki, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu yöneten sendika değil siyasi atamayla başa getirilen yönetim kuruludur. Üstelik tahsilatta sıkıntı var söylemi tamamı ile yanlış bir bilgilendirmedir. KIB-TEK şu anda yüzde 95 oranında tahsilat yapmaktadır. Tahsilatta tek sıkıntı yaşadığı yer maliyedir. Sayın bakan bu konuda madem çok duyarlı, o zaman mensubu olduğu hükümetin yönettiği kurum ve dairelerin borçlarını ödemelerini sağlasın. Sıradan vatandaşın elektriğini kesmekle övüneceğine borcunu ödemeyen bakanlıkların elektriğinin kesilmesinin önünde engel olarak durmasın” ifadelerini kullandı.
Çatışmadan değil mücadeleden ve bu toplumun malına sahip çıkmadan yana olduklarını belirten Özkıraç, Taçoy’a dört santral alımı için ihaleye çıkılacak mı, çıkılmadığı takdirde EL-SEN’in grev ve direnişine karşı hükümet ne kadar dayanabilecektir?” sorularını yöneltti.

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