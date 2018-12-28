Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp’a soruşturma açıldı.

Özkalp, geçtiğimiz günlerde yapımı devam eden kapalı spor salonu için TC Yardım Heyeti’nden bağışlanan 175 bin TL’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan'ın girişimi ile engellendiğini iddia etmişti. Yaşanan bu olayların ardından Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp dün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bakanlığa çağırıldı, 2 buçuk saat ifadesi alındı. Özkalp’in açıklaması şöyle:

“32 yıllık meslek hayatımda sportif anlamda birçok başarım oldu. Bunlar bir yana en önemli başarım nedir diye düşündüğümde yolda yürürken bir yerden geçerken eski öğrencilerimden duyduğum sevgi ve saygı dolu sözlerdir. Pek çok mutluluğun yanında hiç yaşamadığım tek duygu suç işleyip soruşturmaya uğramaktı. Bugün (dün) 2 buçuk saatlik bir ifade vermek suretiyle bu duyguyu da tatmış oldum. Okuluma spor salonu yapmak istemek suçunu işledim.730 çocuğumun yağmurda ıslanmasını önlemek istemek suçunu işledim ve bu suçsa bu suçu kabul ediyorum. Bakanlığımın üst kademe yöneticilerine bana bu duyguyu da yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Not: İsteseniz de istemeseniz de bu salon bitecek”