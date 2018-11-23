“Özgür’ün mücadelesi bize rehber oldu”

Özker Özgür, 13. ölüm yıl dönümünde törenle anıldı. İkinci Cumhurbaşkanı Talat vurguladı: “Mücadelesi bize rehber oldu, şimdi de mücadelelerini yaşatmalıyız”

Kıbrıs Türk siyasetine adını "Özker Hoca" olarak yazdıran CTP’nin eski genel başkanlarından, Başbakan Yardımcılığı da yapan milletvekillerinden ve Birleşik Kıbrıs Partisi kurucularından Özker Özgür, 13. ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Özgür çifti saygı ve özlemle anılırken, kabirlerine çiçekler bırakıldı.

Özker Özgür'ün kabri başında yer alan anma töreninde konuşan oğlu Birikim Özgür, törene katılan herkese teşekkür ederek, 13 yıl önce babaları Özker Özgür'ü, 10 yıl önce de anneleri Zehra Özgür'ü kaybettiklerini ifade etti ve onları özlemle andı.

Anılarını ve düşüncelerini aktaran Özgür, babası Özker Özgür'ün zoru sevdiğini, toplumsal anlamda koçbaşı olmayı, zoru tercih eden değerli bir Kıbrıslı Türk olarak haysiyetli, adaletli, erdemli bir yaşama vurgu yapan biri olduğunu vurguladı.

Özgür, babasının yeni bir düzen kurulurken de adil bir düzen ve adaletten yana durduğunu belirterek, "Barış için, iki toplumun çatışmadan bir arada yaşayacağı bir ortam için çalıştı. Önemli olan bundan sonra da onun tecrübelerinden yararlanarak geleceğe yön vermeye çalışmaktır. Kıbrıs Türk toplumuna daha iyi hizmet getirmektir" dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan törende yaptığı konuşmada, Özker Özgür'ün samimi dürüst ve çalışkan biri olduğunu, toplumun kimliğini, varlığını savunurken ülkeyi geliştirmek için de çalıştığını ifade etti. İzcan, şöyle devam etti:

"Hocanın söylediği meşhur bir lafı vardı: 'Davul bizim boynumuzda tokmak başkasında olmaz.' Bu halen böyle. Kıbrıs konusunda da onun için siyasi eşitlik olmazsa olmazdı. Hocayı anarken bunları unutmamalıyız. Özelleştirmelere karşıydı emperyalist politikalara karşıydı. Kıbrıs'ta barışa inanıyordu. Bunları hiç unutmadan mücadeleye devam ediyoruz. Bugün yaşanan sıkıntılar da aynıdır. Mücadelesi yeni kuşaklara devredildi ve bu mücadele sürecek. Kıbrıs'a barış geldiğinde ona olan bu borcu ödemiş olacağız."

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Özker Özgür ile yaşadığı siyasi ve sosyal hayata ilişkin anılarını anlattı.

Tatar "Görüşler farklıydı ama esas amaç Kıbrıs Türk halkının varlığıydı" ifadelerini kullanarak, Özgür'ün Kıbrıs Türk halkı için yaptığı çalışmaları anlattı, hayatın neleri getireceğinin belli olmadığını kaydetti.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Özgür ile siyasetteki anılarını dile getirdi.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Özker Özgür ile çok uzun yıllar birlikte çalıştıklarını ifade ederek, Özgür'ün barışa bağlı bir kişi olduğunu, aklının fikrinin Kıbrıs'ta barış içinde federal yapıda olduğunu anlattı.

Talat, Özgür'ün dostluğa çok önem verdiğini, siyasette sert ama insan ilişkisinin çok iyi olduğunu belirterek, "Arkasında güzel anılar bıraktı. Tüm siyasi yaşamımız birlikte geçti. Mücadelesi bize rehber oldu, şimdi de mücadelelerini yaşatmalıyız. Allahtan rahmet dilerim" dedi.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Özgür'ün demokrasi, özgürlük ve barış içinde federasyonu ve Kıbrıs Türk halkının varoluşu için mücadeleyi seçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Özgür'ün Kıbrıs konusunda tek amacının barış ve Kıbrıs Türk halkının varoluşu olduğunu, bunun mücadelesinde olduğunu ifade ederek, "Özgür Kıbrıs'ın tüm insanlarını, bütününü sevdi. İçinde insan ve yurt sevgisi vardı. Zehra hocanım da aynı dünya görüşünü benimsemişti. Aile dostluğumuz vardı. Kurucu Meclis’te, siyasette birlikte çalıştık, onu vakitsiz kaybettik, topluma daha çok hizmet verebilirdi. Saygıyla anıyorum. İdealleri, mücadelesi yaşatılıyor, umut ettiği hedefe varılacağına inanıyorum" dedi.

Törene Güney Kıbrıs'tan AKEL'i temsilen katılımlar da oldu.