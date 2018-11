“Özgür’ün içinde insan ve yurt sevgisi vardı”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Özker Özgür'ün Kıbrıs konusunda tek amacının barış ve Kıbrıs Türk halkının varoluşu olduğunu, bunun mücadelesinde olduğunu ifade ederek, "Özgür Kıbrıs'ın tüm insanlarını, bütününü sevdi. İçinde insan ve yurt sevgisi vardı. " dedi

Kıbrıs Türk siyasetine adını "Özker Hoca" olarak yazdıran CTP’nin eski genel başkanlarından, Başbakan Yardımcılığı da yapan milletvekillerinden ve Birleşik Kıbrıs Partisi kurucularından Özker Özgür, 13. ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, eski Başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, aileler, dostları ve sevenleri katıldı.

Özker Özgür ve eşi Zehra Özgür için Lefkoşa Kabristanlığı’nda saat 09.30’da tören düzenlendi.

Özgür çifti saygı ve özlemle anılırken, kabirlerine çiçekler bırakıldı.

BİRİKİM ÖZGÜR

Özker Özgür'ün kabri başında yer alan anma töreninde konuşan oğlu Birikim Özgür, törene katılan herkese teşekkür ederek, 13 yıl önce babaları Özker Özgür'ü, 10 yıl önce de anneleri Zehra Özgür'ü kaybettiklerini ifade etti ve onları özlemle andı.

Birikim Özgür, annesi ve babasının topluma değerli katkıları olduğunu belirterek, evlatları olarak bunu her gün bire bir tecrübe ettiklerini söyledi.

Anılarını ve düşüncelerini aktaran Özgür, babası Özker Özgür'ün zoru sevdiğini, toplumsal anlamda koçbaşı olmayı, zoru tercih eden değerli bir Kıbrıslı Türk olarak haysiyetli, adaletli, erdemli bir yaşama vurgu yapan biri olduğunu vurguladı.

Özgür, babasının yeni bir düzen kurulurken de adil bir düzen ve adaletten yana durduğunu belirterek, "Barış için, iki toplumun çatışmadan bir arada yaşayacağı bir ortam için çalıştı. Önemli olan bundan sonra da onun tecrübelerinden yararlanarak geleceğe yön vermeye çalışmaktır. Kıbrıs Türk toplumuna daha iyi hizmet getirmektir" dedi.

İZCAN

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan törende yaptığı konuşmada, bugünün anlamlı bir gün olduğunu belirterek, Özker Hoca’yı saygıyla andı.

Özker Özgür'ün samimi dürüst ve Çalışkan biri olduğunu, toplumun kimliğini, varlığını savunurken ülkeyi geliştirmek için de çalıştığını ifade eden İzcan, şöyle devam etti:

"Hocanın söylediği meşhur bir lafı vardı: 'Davul bizim boynumuzda tokmak başkasında olmaz.' Bu halen böyle. Kıbrıs konusunda da onun için siyasi eşitlik olmazsa olmazdı. Hocayı anarken bunları unutmamalıyız. Özelleştirmelere karşıydı emperyalist politikalara karşıydı. Kıbrıs'ta barışa inanıyordu. Bunları hiç unutmadan mücadeleye devam ediyoruz. Bugün yaşanan sıkıntılar da aynıdır. Mücadelesi yeni kuşaklara devredildi ve bu mücadele sürecek. Kıbrıs'a barış geldiğinde ona olan bu borcu ödemiş olacağız."

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Özker Özgür ile yaşadığı siyasi ve sosyal hayata ilişkin anılarını anlattı.

Tatar "Görüşler farklıydı ama esas amaç Kıbrıs Türk halkının varlığıydı" ifadelerini kullanarak, Özgür'ün Kıbrıs Türk halkı için yaptığı çalışmaları anlattı, hayatın neleri getireceğinin belli olmadığını kaydetti.

Tatar, buna örnek olarak da oğlu Birikim Özgür ile birlikte eski Maliye Bakanları olarak Meclis'te ülke için birlikte çalışmalarını gösterdi.

EROĞLU

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Özgür ile siyasetteki anılarını dile getirdi.

Eroğlu, Özgür ile Meclis'te birlikte çalıştıklarını ve en sevdiği yanının karşı tarafı mümkün olduğunca kırmamaya çalışması olduğunu söyledi.

Özgür'ün dostluğa her zaman önem verdiğini ifade eden Eroğlu, Özgür'e rahmet diledi.

TALAT

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Özker Özgür ile çok uzun yıllar birlikte çalıştıklarını ifade ederek, Özgür'ün barışa bağlı bir kişi olduğunu, aklının fikrinin Kıbrıs'ta barış içinde federal yapıda olduğunu anlattı.

Talat, Özgür'ün dostluğa çok önem verdiğini, siyasette sert ama insan ilişkisinin çok iyi olduğunu belirterek, "Arkasında güzel anılar bıraktı. Tüm siyasi yaşamımız birlikte geçti. Mücadelesi bize rehber oldu, şimdi de mücadelelerini yaşatmalıyız. Allahtan rahmet dilerim" dedi.

ERHÜRMAN

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Özgür'ün demokrasi, özgürlük ve barış içinde federasyonu ve Kıbrıs Türk halkının varoluşu için mücadeleyi seçtiğini söyledi.

Erhürman, zor bir dönemde bunları savunduğunu ve mücadele ettiğini belirterek, "Her insanın hayatında mücadele vardır. Ama bazı insanlar için hayat mücadeleden ibaret olur. Özgür'ün de inandığı değerler kendisiyle özdeşleşti" diye konuştu.

Mücadelenin hâlâ zor olduğunu ancak onların mücadelesini, yine Kıbrıs Türk halkının varoluşu ve Kıbrıs'ta barış için yöntem olarak seçtiklerini belirten Erhürman, "Mücadeleleri sürdürülecek ve bizden sonraki kuşaklara aktarılacak. Özlemle, sevgi, saygıyla huzurlarında eğiliyorum" dedi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise her canlının yaşamda belli bir serüveni olduğunu ve yaşama veda ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bir insanın ölümünden sonra hakkında iyi şeyler söylenmesi yanında daha iyi ne olabilir. Anma törenlerinde söylenenler iş ola değil, hangi siyasal düşünceden olursa olsun gerçek duyguların ifadeleridir. Bundan daha büyük zenginlik olamaz."

Akıncı, Özgür'ün Kıbrıs konusunda tek amacının barış ve Kıbrıs Türk halkının varoluşu olduğunu, bunun mücadelesinde olduğunu ifade ederek, "Özgür Kıbrıs'ın tüm insanlarını, bütününü sevdi. İçinde insan ve yurt sevgisi vardı. Zehra hocanım da aynı dünya görüşünü benimsemişti. Aile dostluğumuz vardı. Kurucu Meclis’te, siyasette birlikte çalıştık, onu vakitsiz kaybettik, topluma daha çok hizmet verebilirdi. Saygıyla anıyorum. İdealleri, mücadelesi yaşatılıyor, umut ettiği hedefe varılacağına inanıyorum" dedi.

Törene Güney Kıbrıs'tan AKEL'i temsilen katılımlar da oldu.

Anma töreninin sonunda aile törene katılan herkese teşekkürlerini sundu ve ardından Özgür çiftinin kabirlerine karanfiller bırakıldı.