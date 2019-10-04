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Özgürgün’ün raporu Pazartesi görüşülecek

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Meclis’te Pazartesi günü UBP milletvekili Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili özel komitenin raporu ve kararı görüşülecek, ardından açık oylama yapılacak

Özgürgün’ün raporu Pazartesi görüşülecek
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BRT’de yayınlanan Birinci Boyut’a açıklamada bulunan Meclis Başkanı Teberükken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin 7 Ekim Pazartesi günkü birleşiminde UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili raporun görüşüleceğini söyledi.

Uluçay, UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün ile ilgili hazırlanan ve milletvekillerinin onayına sunulacak olan raporla ilgili oylamanın açık olacağını da söyledi. Teberrüken Uluçay, “ Komite Başkanı Özgürgün ile ilgili raporu Genel Kurul’da okuduktan sonra raporun kararı genel kurula katılan milletvekillerimizin onayına sunulacak. Açık oylama olacak. Ve Genel Kurul’da verilecek karar doğrultusunda da genel kurulun kararı kayıtlara geçecek” dedi.

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