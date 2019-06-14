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Özgürgün’le ilgili rapor Meclis’te

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Başsavcılık tarafından Özgürgün’e yönelik mal beyanı ve mal varlığı ile ilgili dosyanın incelemesi tamamlandı ve ilgili dosya Meclis’e sevk edildi

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Özgürgün’le ilgili rapor Meclis’te
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 Başsavcılık tarafından Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e yönelik mal beyanı ve mal varlığı ile ilgili dosyanın incelemesi tamamlandı ve ilgili dosya önceki gün Meclis’e sevk edildi.

Başsavcılık, Özgürgün’le ilgili iki dosyada Meclis Başkanlığı’na yapılan mal bildirimiyle ilgili ‘gerçeğe aykırılık’ tespit etmişti.

Özgürgün aleyhinde ‘eksik veri’ olduğu gerekçesiyle polise gönderilen, banka hesaplarına yönelik dosyanın incelemesinin sona ermesinin ardından, Özgürgün ile ilgili gözler yeni sürece çevrildi.

Meclis’in Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda karar üretmesi bekleniyor. Meclis’te dokunulmazlığı kaldırılırsa, Özgürgün ile ilgili dosya mahkemeye gönderilecek.

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