Özgürgün’den Arıklı’ya teşekkür

Hesabında bulunan 4 milyon TL’lik para hareketi ile ilgili gündeme gelen ve Meclis’te dokunulmazlığının kaldırılması için komite kararı bulunan UBP Lefkoşa milletvekili, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya teşekkür etti.

Arıklı, bir süredir UBP liderliğini, “HP ile bir olup, eski başkanlarına kumpas kurmakla” suçluyor. Arıklı, Meclis açılış konuşmasında da benzer tavrını sürdürerek, UBP içerisindeki krizi kaşımayı sürdürdü. Özgürgün, meclisteki gelişmelerin ardından, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya teşekkür etti. Özgürgün ile ilgili 4 milyon TL’lik para hareketi, Savcılık tarafından 43 maddelik bir saptama ile meclise gönderilmiş ve dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmişti. İçerisinde UBP’li vekillerin de yer aldığı komite dokunulmazlığın kaldırılmasına karar vermiş ve son kararı Meclis genel kuruluna bırakmıştı. Gelişmelerin ardından zor günler yaşayan Özgürgün, Arıklı’nın gösterdiği dayanışmaya teşekkürle karşılık verdi.