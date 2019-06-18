Özgürgün'ün Naz Tanem mutluluğu

Oyuncu İnci Pars Özgürgün ile evlenmesinin ardından, yeniden kız babası olan Hüseyin Özgürgün, minik kızı ile ilk babalar günü heyecanını yaşadı.

Kızı Naz Tanem ile adeta sevgi yumağı oluşturan Özgürgün, bu anları da sosyal medyadan paylaştı. "Anlatılmaz Yaşanır" notu içeren fotoğrafta, son günlerde stresli günler yaşayan Özgürgün'ün mutluluğu da ailesinde bulduğu gözler önüne serildi.