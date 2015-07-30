Özgürgün: Kurultay sonucu hükümeti de etkileme ihtimali var

Koalisyon ortağı Ulusal Pirlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP’de birlik ve beraberliği sağlama adına verdikleri uğraşların bugün için istenilen noktaya taşınmasa da ileriye yönelik...

Koalisyon ortağı Ulusal Pirlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP’de birlik ve beraberliği sağlama adına verdikleri uğraşların bugün için istenilen noktaya taşınmasa da ileriye yönelik umut taşıdığını; yakın tarihte yaşadıklarının erken unutulmaması gerektiğini söyledi.

Özgürgün, partisinin ekim ayında yapılacak olağan kurultayının sonucunun, hükümeti de etkileme ihtimalinin var olduğunu belirtti.

Özgürgün, “Koalisyon eşit ve ortak yönetme düşüncesiyle kurulan bir hükümettir” dedi.

CTP-UBP Koalisyon hükümetinin protokolündeki en önemli maddenin iki partinin ülke yönetiminde “eşit söz ve sorumluluk sahibi” olacağı maddesi olduğunu kaydeden Özgürgün, Bakanlar Kurulu’nda alınacak kararlara her iki partinin bakanlarının katılması ilkesinin varlığını anımsattı.

Hükümet ortakları arasında uzlaşmazlık çıkması halinde izlenecek yöntemi de anlatan Özgürgün, “Hükümet ortakları arasında uzlaşmazlık çıkması halinde, bir kurul oluşturularak sorunlar orada çözülecek” ifadesini kullandı.

Özgürgün, “İki kesimliliği sulandıracak, iki kurucu devletin oluşturmadığı, iki halkın siyasi eşitliği ve Türkiye’nin fiili garantisinin olmadığı bir anlaşmaya UBP’nin evet demesi mümkün değildir” dedi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özgürgün BRT’de katıldığı Sabah Rotası programında, CTP ile oluşturulan koalisyon hükümetinin çalışma prensipleri, partisinin Ekim ayında gerçekleştirilecek kurultayı ve Kıbrıs sorununda gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgürgün, Koalisyon Protokolü’nün Kıbrıs konusundaki bağlayıcılığına ilişkin iki kesimliliği sulandıracak, iki kurucu devletin oluşturmadığı, siyasi eşitliğin ve Türkiye’nin fiili garantisinin olmadığı bir anlaşmaya UBP’nin ‘evet’ demeyeceğinin söyledi.

“İZLENECEK YÖNTEM TAZMİNAT VE TAKAS AĞIRLIKLI OLMALI”

Devam eden müzakere sürecine ilişkin soruları yanıtlayan Özgürgün, düzenli olarak bilgilendirilme ve ne olup bittiğini birinci ağızdan duyma ihtiyacında olduklarını vurguladı.

Son günlerde yoğun şekilde tartışılan mülkiyet konusuna da değinen Özgürgün, iadenin fazla olmasının, iki kesimliliği ortadan kaldıracağını bunun da çözümün özüne aykırı olduğunu kaydetti.

Özgürgün, mülkiyette izlenecek yöntemin tazminat ve takas ağırlıklı olması gerektiğini söyledi.

“Mülkiyet konuşulurken Yönetim ve Güç Paylaşımı bağımsız konuşulamaz. Mülkiyet konuşulurken topraktan bağımsız konuşulamaz” diyen Özgürgün, herhangi bir başlığın bağımsız değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

“GARANTİLER KONUŞULAMAZ DEĞİL AMA VAZGEÇİLEMEZDİR”

Garantiler konusundaki hassasiyetin altını çizen Özgürgün, “Garantiye ihtiyacı olan taraf Kıbrıs Türk halkıdır. Garantiler benim için konuşulamaz değil, ama vazgeçilemezdir” dedi.

UBP Genel Başkanı Özgürgün, başka bir soruya yanıt verirken de partisinin Kıbrıs konusundaki kırmızıçizgilerini anlattı.

Özgürgün, “İki kesimliliği sulandıracak, iki kurucu devletin oluşturmadığı, iki halkın siyasi eşitliği ve Türkiye’nin fiili garantisinin olmadığı bir anlaşmaya UBP’nin evet demesi mümkün değildir” dedi.

“KURULTAY SONUCUNUN HÜKÜMETİ DE ETKİLEME İHTİMALİ VAR”

Özgürgün, partisinin ekim ayında yapılacak olağan kurultayına ilişkin değerlendirmesinde ise, kurultay sonucunun hükümeti de etkileme ihtimalinin var olduğunu söyledi.

“Partide birlik beraberliği sağlamak adına verdiğimiz uğraşılar bugün için istenilen noktaya taşınmasa da ileriye yönelik umut taşımaktadır. 22 ay önce ben bu görevi devraldığımda tek adayla çıkılması ve kurultay kavgalarıyla partinin yıpratılmaması konusunda arkadaşlarla hemfikirdik” diyen Özgürgün, partinin eşit ortak olarak yetki ve sorumluluk üstlendiği bu hükümette, bu dönemde kurultayda 3-4 adayın konuşulduğunu anlattı.

“YAKIN TARİHTE YAŞADIKLARIMIZI UNUTMAMALIYDIK ANCAK…”

Özgürgün, “Ülke sorunlarını çözmek üzere geniş tabanlı bir hükümet oluşturduk. Bu dönemde parti içi meselelerle uğraşmak zorunda kalmamalıydık, yakın tarihte yaşadıklarımızı erken unutmamalıydık, ancak uzlaşamadık” dedi.