Özgürgün, Hür-İş Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, bugün öğle saatlerinde Yakup Latifoğlu Başkanlığındaki Hür-İş Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü....

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, bugün öğle saatlerinde Yakup Latifoğlu Başkanlığındaki Hür-İş Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, kabulde yaptığı konuşmada, Hür-İş Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini, UBP’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hükümet programında özellikle sendikalarla ilgili önemli tespitler ve açılımlar olduğunu, hükümetin yapacağı işleri takvimlendirerek yola çıktığını söyleyen Özgürgün, “Bu anlamda sendikalarla mutlaka işbirliği olması gerektiğini de biliyoruz” dedi.

“Sonuçta gelinen noktada Kamu Reform Yasası da gündemdeyken, tüm sendikalarımızla işbirliği ile birçok konunun aşılabileceğini biliyoruz” diyen Özgürgün, bu dönemde özellikle çalışanlar adına atılacak adımları, işçinin, memurun, özellikle tüm sendikaların ve özel sektörün işbirliğiyle hareketlenen açılımların olduğu bir dönem hedeflediklerini belirtti.

Özgürgün, Meclis açılana kadar alt yapı çalışmalarının Mecliste Komiteler tarafından görüşülmesine devam edileceğini de belirterek; “Tabii ki siz sendika olarak çalışanlarınızın hakları için bizi zorlayacaksınız. Hükümet de imkanları dahilinde size yanıt verecektir. Hep birlikte sorunları aşacağımıza inanıyorum. Tüm sendikalarla işbirliğini artırmak amacındayız” dedi.

HÜR-İŞ Genel Başkanı Yakup Latifoğlu da kabulde yaptığı konuşmada, ziyaret sebeplerinin UBP’nin Reform Hükümetinde yer almasıyla genelde çalışanların, özelde Hür-İş üyelerinin sorunlarını paylaşmak, çözüm önerilerini ve beklentilerini aktarmak olduğunu kaydetti.

Latifoğlu, “İnsanımızı her anlamda mutlu etmek hepimizin görevidir. Bunun için sendikalarla hükümetlerin işbirliği sizin de belirttiğiniz gibi şarttır. Size Hükümette başarılar dilerim” dedi