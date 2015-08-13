Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, siyasette kavga, kutuplaşma ve kamplaşmayla başarılı olunamayacağına işaret ederek, ülkede çok ciddi konulara çözüm getirecek geniş...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, siyasette kavga, kutuplaşma ve kamplaşmayla başarılı olunamayacağına işaret ederek, ülkede çok ciddi konulara çözüm getirecek geniş tabanlı bir hükümet oluşturduklarını ve bu hükümetin sorunsuz yürüyeceğine inanç belirtti.

Özgürgün, “Halkımızın anlayış ve sabrına ihtiyacımız var. İyi bir adım atılmıştır, sorunsuz yürüyeceğine inanıyorum. Sonunda halkımızın yanı sıra siyaset ve siyasetçi de kazançlı olacaktır” dedi.

UBP’den verilen bilgiye göre UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün bugün BRT’de “Sabah Rotası” isimli programa konuk oldu ve koalisyon hükümetini değerlendirdi.

Özgürgün, ülkede iç siyasi barışı temin eden ve kimsenin kurulmasını mümkün görmediği bir modeli hayata geçirdiklerini vurguladı. Bu oluşumda bir başarı sağlandığını kaydeden Özgürgün, partisel konulardan çok ülkesel meseleleri ön plana çıkardıklarını söyledi.

Her şeye rağmen asgari müştereklerde buluşarak, hükümetin kurulduğuna dikkati çeken Özgürgün, şöyle devam etti:

“Çok ciddi meselelere çözüm bulacak tabanı olan bir hükümet oluşturduk. Takvimlenmiş konular yapılacak ama takvimlenmemiş olanlar da var. Önümüze çıkacak sorunları aşmak, doğrularla ülkeye hizmet etmek, siyasete yeniden güven kazandırmak, halkın umudu olmak bu ilkenin hedefidir. Eminim bu süreçte siyasette güven artacak bir sonraki seçime halkın katılımı yükselecektir. Siyasi güven ortamı aşılacak.”

“UBP’NİN GARANTİLER KONUSUNA BAKIŞI NET”

Konuşmasında Kıbrıs müzakerelerine, özellikle garantiler ve mülkiyet konusuna değinen Özgürgün, UBP’nin garantiler konusuna bakışının her zaman olduğu gibi net olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Kıbrıs konusunda çok ciddi dönemdeyiz. Elbette her iki parti kurultay kararlarını savunmakta serbesttir. Ancak net söylediklerimiz BM kararlarıdır. Zaten bu, yıllar içinde oluşan parametrelerdir. İki kurucu devlet, iki halkın siyasi eşitliği, sulandırılmamış iki kesimlilik esastır. Mülk ve nüfus dağılımı çok önemli konulardır.

Ulusal Birlik Partisi için Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü vazgeçilmezdir. 1974 öncesini yaşayan, bilen Kıbrıs Türk halkı için Türkiye’nin garantörlüğü tartışılmazdır. Esas olan sürdürülebilir yaşayabilir ve uygulanabilir çözüme ulaşmaktır.”

“HEDEF SAĞLIKLI KURULTAY”

Hüseyin Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi’nin Ekim ayında yapılacak kurultayına ilişkin bir soruyu yanıtında, “Kurultayda adayların olması normal ancak 22 ay önce beni güven duyarak tek aday gösterenlerin partiyi genel seçimlere taşımama fırsat vermeden anlaşılmayan nedenle aday olacakları söyleniyor” ifadesini kullandı.

Özgürgün’ün açıklaması şöyle devam etti:

“Herkes rahat olsun, kısa süre önce ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlenen UBP’nin yakın tarihte yaşadığı olumsuzluklar yaşanmayacaktır. Ekim ayında yeni tüzükle tarihte ilk kez 5 bini aşan parti üyeleri oy kullanacaktır. Bunu organize etmek dahi çok önemli. Bizim için ilk olacak, bunların sağlıklı değerlendirilmesi önemli. Buna hazırlanıyoruz. Hedef sağlıklı kurultay.”