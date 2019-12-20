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Özgürgün, 12 Ocak’ta yargı önüne çıkıyor

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Eski Başbakan Özgürgün’le ilgili soruşturmada, yargı aşamasına geçiliyor. Özgürgün’ün dava tarihi 12 Ocak 2020 olarak belirlendi

Özgürgün, 12 Ocak’ta yargı önüne çıkıyor

Eski Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’le ilgili soruşturmada, yargı aşamasına geçiliyor.

Edinilen bilgiye göre Özgürgün’ün dava tarihi 12 Ocak 2020 olarak belirlendi.

İthamlara ilişkin dava tarihinin belirlenmesiyle birlikte Özgürgün’ün 12 Ocak 2020 tarihinde mahkeme huzuruna çıkması bekleniyor.

Özgürgün’e bu günlerde dava tarihinin tebliğ edileceği öğrenildi. Aylardır Meclis oturumlarına hiç katılmayan Özgürgün’ün adada olup olmadığı bilinmiyor.

Bilindiği üzere Meclis’e yaptığı mal bildiriminde ‘gerçeğe aykırılık’ tespit edilen eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’le ilgili soruşturma başlatılmış ve dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Özgürgün’le ilgili Meclis’e gönderilen dosyada 43 dava bulunuyordu.

Başsavcılık tarafından Özgürgün aleyhinde ‘eksik veri’ olduğu gerekçesiyle polise gönderilen, mal beyanları dışında, 2013-2018 yılları arasındaki banka hesaplarını da kapsayan dosyanın incelemesi tamamlanmıştı.

Detaylı araştırmanın sona ermesinin ardından, dosya Nisan ayı içerisinde polis tarafından Başsavcılığa iletilmişti. Başsavcılık tarafından Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün aleyhinde ‘eksik veri’ olduğu gerekçesiyle polise gönderilen, banka hesaplarına yönelik dosyanın incelemesi tamamlanmıştı.

Rapora göre Özgürgün “43 ayrı davadan” itham edilirken “haksız mal edinme” suçlamaları, detaylarıyla resmi belgeye yansımıştı.

Başsavcılık raporunda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası A.Ş hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin, 242 bin Euro yatırdığı, bu miktarların tümünün “haksız olarak edinildiğine” yönelik suçlamalar yer alıyordu.

Özgürgün’ün söz konusu rakamlarla 1 köşk, 1’i takas olmak üzere 3 farklı araç satın aldığı da raporda belirtilmişti.

Tarih tarih sıralanan tüm davalarda ‘yasalara uygun sağlanmadığı’ ifade edilen rakamlar ise dudak uçuklatmıştı.

Özgürgün’e TL hesaplarıyla ilgili 21, Dolar hesaplarıyla ilgili 4, Sterlin hesaplarıyla ilgili 6, Euro hesaplarıyla ilgili de 12 dava getirilmişti.  

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