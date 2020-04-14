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Özgür basın susturulamaz

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TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, 1500 TL maaş desteğinden basın çalışanlarının yararlanamayacak olmasına tepki gösterdi

Özgür basın susturulamaz

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, hükümetin Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’ndaki kaynağı kullanarak özel sektör çalışanlarına vereceği 1500 TL maaş desteğinden özel sektör basın çalışanlarının yararlanamayacak olmasını eleştirdi.

Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bu tutumunun ne akılla, ne de vicdanla bağdaşmakta olduğunu savunarak, şu ifadelere yer verdi:

“Özel sektör basın kuruluşlarının tek gelir kaynağı reklamlardır.  İş yerlerinin hükümet kararıyla kapatıldığı bu dönemde özel basın kuruluşlarının gelirsiz kaldığı gerçeğini görmezden gelmek iyi niyetli bir tutum olamaz. Son bir aylık devrede önemli sayıda gazetenin basılamaz hale geldiği, neredeyse tüm basın kuruluşlarındaki basın çalışanlarının maaş alamadığı açık şekilde gözler önündedir.

UBP-HP Koalisyon hükümetinin amacı dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını fırsat sayıp özgür basını susturmak mıdır?”

Davulcu, hükümetten yükselen, “Salgınla mücadele ediyoruz, yıpratıcı eleştiri yapılmasın” şeklindeki seslere değer verip, eleştiri yapmak yerine destek olmayı seçtikleri bu dönemde, krizi fırsat bilip özgür basının susturulmasına asla sessiz kalamayacaklarını söyledi.

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