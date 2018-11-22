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“Özgün olun, taklitçi olmayın”

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Eziç Restoranlar direktörü Mehmet Eziç, başarı hikayesini öğrencilerle paylaştı: “Yatırım yapmaktan korkmayın. Üç masayla başlayın, 20 çeşit menü olmasın, 5 olsun ama taklitçi olmayın”

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“Özgün olun, taklitçi olmayın”
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Eziç Restoranlar direktörü, iş adamı Mehmet Eziç, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, turizm ve gastronomi eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere, “özgün olun, ne iş yaparsanız yapın, taklitçi olmayın” tavsiyesinde bulunan Eziç, farklı olabilme ve farklı kimlik yaratmanın iş yaşamındaki önemini vurguladı.

Büyüme serüveni sürecini de anlatan Eziç, Kıbrıs ölçeğinde bunun pek kolay bir iş olmadığının altını çizdi.

Kızları Hazal ve Sıla’nın da şirkete dahil olması ile birlikte kurumsallaşma, büyüme ve tarz farklılığı ile “aile işletmesi” olan Eziç markasının, kurumsallaşma adımları attığını vurguladı.

Dört Eziç şubesi ardından, Lavash markası ile piyasada yeni bir tarz benimsediklerini anlatan Eziç, şöyle devam etti:

Dürümü, lahmacunu seviyoruz. Damak tadımıza uygun. Lavash markası bu amaçla doğdu. Başarılı bir yatırım oldu. Zaman zaman Eziç’e de rakip ama herkesin güvenle tüketeceği bir marka yarattık. Şimdi ise, Eziç Point markası ile şehirlerden daha uzak noktalara ulaşıyoruz. Orta ve uzun vadede planladığımız yatırımlar oldu.

Mehmet Eziç, Kıbrıs’ta yatırımın sürekli içerisinde risk barındırdığını belirterek, “Aile olarak durağan bir süreç sevmiyoruz. Hem kendimizi yeniliyor, hem de geliştirmek için adımlar atıyoruz” dedi.

Restaurant alanına sağlam bir dijital yatırım yaptığını ve ciddi bir kontrol mekanizması kurduklarını anlatan Eziç, “Yeniliği takip etmek ve işimizle uyumlaştırmak kaçınılmaz. Bu adımları da iş gelişiminin bir parçası olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Yabancı yatırımcıların zaman zaman kendilerine “iş ortaklığı” teklif ettiğini belirten Eziç, Türkiye ve Türkiye dışı yatırım fikrinin her zaman şirket bünyesinde değerlendirdiğini vurguladı.

Günümüz şartlarında her gün yeni yatırımların, büyük bütçelerle açıldığını vurgulayan Eziç, “Yatırım yapmaktan korkmayın. 3 masayla başlayın, 20 çeşit menü olmasın, 5 olsun. Ama kimliğiniz olsun. Güçlü bir kimlik sizi büyütür. Sağlam bir bütçeden ziyade, kimliği olan bir mekan daha avantajlıdır” dedi.

Lezzet ve kimlik stratejisinin önemine dikkat çeken Eziç, başarıda bu sürekliliğin önemli olduğunu vurguladı.

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