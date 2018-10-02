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Özgöçmen son yolculuğuna uğurlandı

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İskele ile Ötüken arasındaki ormanlık alanda cinayete kurban giden 53 yaşındaki sanatçı Hasan Işık Özgöçmen dün Çayönü köyünde toprağa verildi

Özgöçmen son yolculuğuna uğurlandı
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Gamze PİR BAYKUR

İskele ile Ötüken arasındaki ormanlık alanda cinayete kurban giden 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen dün son yolculuğuna uğurlandı. İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasındaki ormanlık alan içerisinde cansız bedeni bulunan ve cinayete kurban gittiği tespit edilen Özgöçmen için ilk tören dün görev yaptığı Atatürk Meslek Lisesi’nde yapıldı. Görev yaptığı okuldaki törenin ardından cenazesi Çayönü Camisine getirilen Özgöçmen’in cenazesine ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra birçok meslektaşı da katıldı.

Özgöçmen, öğlen namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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