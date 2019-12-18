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Özersay’a doğum günü kutlaması

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46’ncı yaşına giren Kudret Özersay için sürpriz doğum günü partisi düzenlendi

Özersay’a doğum günü kutlaması

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay için sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

46’ncı yaşına giren Özersay’ı bu özel gününde sevenleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Lefkoşa’da Cafe no 3’te yapılan kutlamaya Başbakan Ersin Tatar da katıldı. Hükümet ortağının sevincini paylaşan Tatar, Özersay’a sağlık ve mutluluk dolu yıllar diledi. Bakanları ve yakın çalışma arkadaşları da etkinlikte Özersay için “İyi ki varsınız” mesajını iletti.

Gün nedeniyle ailesi, yakınları ve sevenleri de Özersay’ı gerek telefoniyen gerekse sosyal medyadan kutlama yağmuruna tuttu.

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