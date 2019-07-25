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Özersay ve Kapalı Maraş Envanter Komisyonu inceleme yaptı

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“Bu sabahtan itibaren Kapalı Maraş Envanter Komisyonu bölgeye girerek saha çalışmasına başlamış durumdadır” diyen Özersay, 45 yıl aradan sonra bu denli geniş bir heyet ilk kez kapalı Maraş'ta inceleme ve çalışma yapmaya başladığına dikkat çekti

Özersay ve Kapalı Maraş Envanter Komisyonu inceleme yaptı
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Kapalı Maraş Envanter Komisyonu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın öncülüğünde ilk saha çalışmasını yaptı.

Komisyon üyeleriyle birlikte bugün Kapalı Maraş’ı ziyaret eden Özersay, gelişmeyi, sosyal medya hesabından duyurdu.

“Bu sabahtan itibaren Kapalı Maraş Envanter Komisyonu bölgeye girerek saha çalışmasına başlamış durumdadır” diyen Özersay, 45 yıl aradan sonra bu denli geniş bir heyet ilk kez kapalı Maraş'ta inceleme ve çalışma yapmaya başladığına dikkat çekti.

“LAF OLSUN DİYE BİR KARAR ALMADIK”

Özersay, “Masa başı çalışmalarımıza paralel olarak arazide incelemelerimizi önümüzdeki günlerde farklı kurumlarından ekibe eklenecek uzman arkadaşlarımızın da desteği ile teknik komite düzeyinde de sürdüreceğiz. Hükümet olarak Kapalı Maraş konusunda laf olsun diye bir karar almadığımızı, aldığımız karar doğrultusunda çalışmalarımızı ciddiyetle sürdüreceğimizi ve statükonun sembolü haline dönüşen bu bölgeye dair açılımları hayata geçirmeye kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum.” ifadesini kullandı.

“Burası hem Mağusa, hem Maraş hem de genel anlamda Kıbrıs için yeni bir soluk olabilir, olmalıdır da” diyen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kavurucu sıcağa, güneşe rağmen çalışmalara katılan başta Komisyon üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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