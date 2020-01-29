Özersay, Rumları rahatsız etti

Özersay’ın, Birleşik Krallık’ın en popüler üniversitelerinden King’s College’de konuşma yapacak olması, Rum öğrencileri kızdırdı. Rum öğrenciler, Özersay’ın konuşmasını engellemek için kampanya başlattı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, bugün Birleşik Krallık’ın en popüler üniversitelerinden King’s College’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak konuşma yapacak olması, Kıbrıslı Rum öğrencileri kızdırdı.

Rum öğrenciler, Özersay’ın konuşmasını engellemek için kampanya başlattı.

Kampanya duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Rezillik konferansı

King’s College Londan’daki Türk topluluğunun “Dışişleri Bakanı” diye anılan Kudret Özersay’ı davet ederek düzenlediği ve yaklaşmakta olan konferansı bir kez daha derin bir hayal kırıklığı ile öğrendik. Sahte bakanın bizzat kendisinin geçtiğimiz yıl Manchester Üniversitesi’nde konferans düzenlemesi yetmezmiş gibi, bir yıl sonra kendisinin “Cyprus: Status Quo or Anew” başlıklı konferansla King College London’ı ziyaret etmesi söz konusudur. Bir kez daha ulusal davamıza karşı gösterilen uluslararası aldırmazlığa seyirci olurken, Kıbrıs Cumhuriyetinin meşruluğunun statüsünün düşürülmesi adına sahte devletin göklere çıkarılması için gösterilen nafile çabanın da tanığı olduk.

Kings College, Birleşik Krallık’ın en popüler üniversitelerinden biri olmasına karşın, Güvenlik Konseyinin 18 Kasım 1983 tarihli ve 541 sayılı, KKTC’nin oluşumunu kınayan ve tüm devletlere Kıbrıs Cumhuriyeti dışında başka bir devleti tanımamaları çağrısında bulunan kararına karşı gösterdiği aldırmazlığı kabul edilemez şekilde ortaya koymaktadır.

KKTC’nin yüceltilmesine yönelik herhangi bir eylem, gayri meşru sahte devleti de facto olarak tanımak ve Egemen adamızın sınırlarındaki gaddar Türk istilasının insanlık dışı sonuçlarını normalleştirmektedir.

Sonuç olarak bizler Birleşik Krallık Öğrenci Hareketi olarak milli değerlerimize bağlı kalarak, söz konusu etkinliği de insan haklarının en temel unsurunu yaralayan iğrenç bir eylem olarak kınıyoruz.

TÜM ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI:

Birleşik Krallık Öğrenci Hareketi olarak tüm öğrencilere aşağıdaki bağlantılara e-mail göndererek milli bütünlüğümün korunmasını doğrudan desteklemeleri yönünde açık çağrıda bulunuyoruz. E-mail: complaints@kclsu.org Tel: 0207 848 3989 Amacımız tüm safların harekete geçmesidir zira geçmişte de görmüş olduğumuz gibi, birlik olduğumuz zaman çok şey başarabiliriz. Birleşik Krallık Öğrenci Hareketi olarak amacımız Birleşik Krallık’taki tüm öğrencilerin parti renklerinden uzakta, Milli Öğrenci Birliği içerisinde birleşik bir tepki göstermesidir.”