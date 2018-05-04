Özersay Bangladeş'e gidiyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bangladeş’in başkenti Dakka’da 5-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 45. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısına katılmak üzere adadan ayrıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk Devleti adı altında gözlemci olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bu yılki Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı “Sürdürülebilir Barış, Dayanışma ve Kalkınma” teması altında düzenleniyor.

Bakan Özersay Konsey Toplantısında bir konuşma yapacak ayrıca üye ülkelerin bazı Disisleri Bakanları ve delegasyon başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

7 Mayıs’ta KKTC’ye dönecek olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Ozersay’a Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Kemal Köprülü, İslam İşbirliği Teşkilatıyla İliskiler Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili ve İkinci Sekreter Hasan Varoğlu eşlik ediyor.