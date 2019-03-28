Özerk KIB-TEK için özveriye hazırız

El-Sen, KIB-TEK’in özerkleşmesi ve gelişmesi yönünde adım atıldığı takdirde, özveride bulunmaya hazır olduklarını vurguladı

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu ile imzaladıkları Toplu İş Sözleşmesi’nin ilk maddesinde de belirtildiği gibi, siyasiler, KIB-TEK’in özerkleşmesi ve gelişmesi yönünde adım attığı takdirde, özveride bulunmaya hazır olduklarını vurguladı.

El-Sen, amaçlarının, ülkenin en önemli stratejik kurumu olan KIB-TEK’in toplumun malı olarak kalması, ucuz ve kaliteli enerji üretmesi, siyasetten arınması, doğru yönetilmesi ve topluma hak ettiği hizmeti en iyi şekilde verebilmesi olduğunu kaydetti.

El-Sen ve bağlı bulunduğu Türk-Sen’in yetkilileri dün KTÖS’te basın toplantısı düzenleyerek, son günlerde Kıb-Tek emekçileri üzerinden yapıldığını ileri sürdüğü bilgisiz ve amacını aşan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif’in okuduğu El-Sen Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, Kıb-Tek ve El-Sen arasında mutabakata varılarak imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile KIB-TEK emekçilerinin belirlenen hakları üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonunun, tamamen kurumun siyaseten içerisine düşürüldüğü yanlışları, çalışanların aldıkları ücretler üzerinden tartışma yaratarak örtme taktiği olduğu savunuldu.

Son imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde sendika olarak tek taleplerinin “Göç Yasası”ndan işe alınan emekçilerin maaşlarında düzenleme yapılması ve eşit işe eşit ücret adaletinin sağlaması ile baremlerin düzenlenmesi olduğunun bilinmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bunların dışında kurumu zora sokacak ve geleceğini ipotek altına alacak hiçbir talebin bulunmadığı kaydedildi.

KIB-TEK ÇALIŞANLARININ KURUMA MALİYETİ 8, AKSA ÇALIŞANLARININ 10 KURUŞ

“Üzülerek görüyoruz ki, her daim elini taşın altına koymaya hazır olan KIB-TEK çalışanlarının gösterdikleri özveri bazı siyasetçiler tarafından görmezden gelinip kurumu gerçek anlamda zarara uğratan unsurlar bilerek gizlenmektedir” denilen açıklamada, çalışanların kuruma maliyetlerinin 8 kuruş olduğu, yani 670 KIB-TEK çalışanının hepsi işten durdurulduğunda bunun elektrik faturalarına yansımasının sadece 8 kuruş olacağı ifade edildi.

Diğer yandan ise 80 çalışanı olan AKSA’nın faturalara yansımasının 10 kuruş olduğu ve devletin kurum üzerinden verdiği teşviklerin kuruma geri dönüşümü olmadığından borçlanma yoluna gidildiği ifade edilen açıklamada, “siyasetin, zamanında yapılmasına engel olduğu yatırımların bedelini de son dönemlerde topluma ödettiği” kaydedildi.

EL-SEN olarak KIB-TEK Yönetim Kurulu ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin ilk maddesinde de belirtildiği gibi siyaset, KIB-TEK’in özerkleşmesi ve gelişmesi yönünde adım attığı takdirde özveride bulunmaya hazır oldukları yinelenen açıklamada, “Çünkü bizlerin amacı ülkenin en önemli stratejik kurumu olan KIB-TEK’in toplumun malı olarak kalması, ucuz ve kaliteli enerji üretmesi, siyasetten arınması, doğru yönetilmesi ve toplumumuza hak ettiği hizmeti en iyi şekilde verebilmesidir. Bu bağlamda hükümetimizden beklentimiz 6 tane görev şehidi vermiş, daha iki hafta önce iki KIB-TEK emekçisinin çalıştıkları sırada ölümden döndükleri ve her gün büyük risk taşıyan bir görev üstlenen çalışanların maaşlarını tartışmak yerine, kurumun nasıl daha iyi hizmet verebileceğine kafa yormalarıdır” denildi.

“Şu anda büyük risk altında çalışan emekçilerin, hükümetin bir kanadının takındığı anlamsız ve amacını aşan tavrı yüzünden dikkatlerinin dağıldığı” belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Her gün kendilerinin ve verdikleri emek karşılığında evlerine götürdükleri ekmeklerinin gazete manşetlerinde tartışılması olumsuz yönde etkilemektedir. En büyük korkumuz bu kadar riskli bir iş yapan emekçilerin en ufak bir dikkat dağınıklığı sırasında yaşanması muhtemel bir felakettir. Dilimizi ısırarak söylüyoruz ama öyle bir durum yaşandığı anda bilinmesini isteriz ki çalışanlarımızın psikolojisi ile oynayanlar, bulundukları koltuklarda oturamayacaklar ve bulundukları yer kendilerine dar gelecektir”.

El-Sen olarak, kurumun özerkleşmesi ve geliştirilmesi adına atılacak olan en ufak bir adıma karşılık olarak özveride bulunmaya hazır oldukları vurgulanan açıklamada, “Oturduğumuz yerden sendikacılık yapıp hükümetten bir şeyler koparmak için kapalı kapılar ardında görüşmüyoruz. Bunu yapan ve hiç utanmadan KIB-TEK emekçilerine dil uzatan sendikacıların olduğunu görüyoruz. Biz onlar gibi sözde “devrimci” veya “reformcu” değiliz. EL-SEN olarak açıkça imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi’nin ilk maddesinde özveride bulunacağımızın sözünü veriyoruz. Yeter ki gerekli adımlar atılsın” denildi.

Açıklamada şu şekilde son buldu;

“Son olarak hükümetimize ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na çağrımız, toplumdan yükselen sese kulak vermeleri ve atılan son adımdan sonra toplumumuzun gösterdiği tepkiyi dikkate almalarıdır. Eminiz ki bu dikkate alındığında ve daha detaylı bir çalışma ortaya konduğunda hem kurumumuz yıpranmayacaktır, hem de toplumumuz kurumumuza daha çok sahip çıkacaktır”