Özer Kanlı’ya Başbakan dahi söz geçiremiyor

BRT çalışanları, toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı gerekçesiyle eylem yaptı. Bay-Sen Başkanı Kanat, Başbakan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı’yı arayarak “Bu işi çöz” dediğini ancak Kanlı’ya söz geçiremediğini vurguladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK’da toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Sendika, Toplu İş Sözleşmesinin (TİS), BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı’nın, hazırlanan sözleşmeden “Toplu İş Sözleşmesi, yenisi imzalanana kadar yürürlükte kalır” maddesini çıkartmak istemesi ve ileri sürülen “zamanında ben koydum ben çıkarırım” tavrı nedeniyle imzalanmadığını belirtti.

Bay-Sen’in, bağlı bulunduğu Hür – İşçi Sendikaları Federasyonu’nun desteği ile gerçekleştirilen eylemde, BRT Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un kendisiyle yapılan müzakere sonucunda üzerinde uzlaşıya varılan TİS’in yönetim kuruluna sunulduğu ve Yönetim Kurulu’nun da sözleşmeyi imzalaması için müdürü yetkilendirme kararı aldığı savunuldu. Ancak, Özkurt’un Kanlı’nın baskısı nedeniyle yetkisini kullanamadığı iddia edildi.

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı’ya Başbakan’ın dahi söz geçiremediği savunulan eylemde, Kanlı’nın “Bu TİS’i bu şekilde Başbakanlın önüne götürmem” dediği de iddia edildi ve BRT önüne siyah çelenk bırakıldı.

HÜR-İŞ Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu konuşmasında, BRT’de yaşanan toplu iş sözleşmesi sorunundan dolayı eylemde olduklarını kaydetti ve yaptıkları eylemlerin yetkililer tarafından siyasi olarak değerlendirildiği, siyasilerin yapması gerekenleri yerine getirmedikleri eleştirisinde bulundu.

“Şimdi BRT’nin önündeyiz, yine mi siyaset yapıyoruz? BRT bir kurumdur, kurumlar kişilerin kişisel egolarını tatmin etme yeri değildir” diye konuşan Serdaroğlu, kurumların yasalar ile idare edildiğini ve BRT’deki toplu iş sözleşmesinin imzalanması gerektiğini söyledi.

TİS ile ilgili yasal sürece sendikanın uyduğunu anlatan Serdaroğlu, neticede Yönetim Kurulu’nun TİS’in imzalanması için müdüriyete yetki verdiğini ancak toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı’nın yasada var olan bir maddenin toplu iş sözleşmesinde de olmasından rahatsızlık duyarak TİS’in imzalanmasını engellediğini ileri sürdü.

Serdaroğlu, önceki gün Başbakan Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşme sonrasında Tatar’ın Yönetim Kurulu’nu aradığını ve Kanlı’nın kendisine “Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasasında değişiklik olacak, o madde yasadan kalkacak, bu madde nasıl TİS’te kalır” dediğini savundu. Serdaroğlu, önce yasanın değiştirilmesi gerektiğini ancak sonra söz konusu maddenin TİS’ten çıkarılabileceğini kaydetti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat da, BRT çalışanlarının her zaman olduğu gibi huzursuz olduğunu kaydetti ve yıllardır kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Emeğinin sömürüldüğünü savunduğu personelin 27 yıldır alamadığı hak ve menfaatlerin bir kısmını bir nebze TİS’ten aldığını kaydeden Kanat, ilgili devlet yetkililerinin yaptıkları görüşmelerde toplu iş sözleşmesini incelediğini ve bir sakınca görülmediğini ileri sürdü.

Başbakan’ın Kanlı’yı arayarak “Bu işi çöz” dediğini ancak Kanlı’ya söz geçiremediğini iddia eden Kanat, BRT Müdürünün de Kanlı’nın “baskısı” nedeniyle yetkisini kullanamadığını savundu.

Bay-Sen Basın Sorumlusu Mehmet Akten de hazırlanan basın bildirisini okuldu.

Basın bildirisinde, “BRTK çalışanlarının 1993 yılından bu yana kadrosuz çalıştırılarak emeği sömürülen, 27 yılda yoktan var edilen, sırası geldiğinde ödün vererek elde edilen hakların tek güvencesi, Toplu İş Sözleşmesi’dir” denildi.

