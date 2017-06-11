Özer Boyacı hayatını kaybetti

Ülkemizin tanınımış işadamlarından Özer Boyacı dün akşam hayatını kaybetti.

Ülkenin önemli iş insanlarından, UKÜ, Lemar ve Levent İnşaat Şirketi'nin kurucusu Özer Boyacı dün akşam yaşamını yitirdi.

Boyacı’nın sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

ÖZER BOYACI KİMDİR?



Dedesinin iplik boyama ve dokuma işi yapması nedeniyle Boyacı soyadını alan ve iş yaşantısına çocukluk yıllarında başlayan Özer Boyacı, vermiş olduğu bir mülakatta o yılları şöyle anlatıyordu:

“İlkokulu bitir bitirmez, babam beni mağazalarına aldı. İthal edilen ipliği boyayıp köylere dağıtırdık… İlkel de olsa fabrikasyon bir boyama tesisimiz vardı. Liseyi bitirene kadar bu şekilde çalıştık. Liseyi bitirdikten sonra bir yıl Almanya’ya gidip lisan tahsili yaptım. Üniversiteye gidecektim ama bir yıl Goethe Enstitüsü’nde dil eğitimi aldım. Tatil için Kıbrıs’a geldiğimde babam tahsile gitmemi istemedi, nişanlanmıştım da; onun da etkisiyle tahsili kesip iş yaşamına atıldım.”

Levent İnşaat şirketini 1984-1985 yıllarında kuran Özer Boyacı o günden bugüne yaklaşık 3 bin konut inşa etti… Bir işi yaparken başkasına bağımlı olmak istemediğini anlatan Özer Boyacı, inşaat sektörüne girdikten sonra bunun yan işletmelerini de kurdu… Lemar marketleri ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni de kuran Boyacı, hayvancılık ve zeytinyağı üreticiliğinde de hatırı sayılır bir yer elde etti.