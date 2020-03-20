Özel sektöre yardım yapılacak

Çalışma Bakanı Sucuoğlu, özel sektörde çalışan işçilere ve işverenlere belli bir miktar mali yardım yapılacağını bildirdi ancak somut bir rakam vermedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir durum yaşandığını ve bu süreçte özel sektörde çalışan işçilere ve işverenlere belli bir miktar mali yardım yapılacağını açıkladı.

Henüz somut bir rakam olmadığını ifade eden Sucuoğlu, son birkaç gündür Bakanlık müsteşarı ve ilgili odaların çalışma içerisinde olduğunu kaydetti. Sucuoğlu, “Maliye Bakanlığı ile yapacağımız çalışma sonucu, bazı fonlarımızdan bir miktar ayırarak, özel sektör işçilerinin ödenmesine destek olacağız. Tabii ki elimizde çok büyük bir birikim yok, ayrıca bu sürecin daha uzun süreceği belliyken, tüm birikimi şimdiden tüketemeyiz. Bu nedenle önümüzdeki aylarda da sıkıntı yaşanabileceğini var sayarak bir hesaplama yapacağız” dedi.

Sucuoğlu, turizm sektörünün paydaşlarının ihtiyat sandığı ve sigorta primlerinin cezasız ertelenmesi talebini değerlendirdiklerini ifade etti. Sucuoğlu, söz konusu primlerin 2021 yılının ilk 6 ayında cezasız ödenecek şekilde ertelendiğini açıkladı.

Halen çalışan sektörler bulunduğuna ve bu sektörlerin kapsam dışı kalacağına işaret eden Sucuoğlu, tedbirler nedeniyle çalışamayan sektörlerin destekleneceğini vurguladı. Bakan Sucuoğlu, örgüt ve birliklerden başvuru beklediklerini belirterek, şahsi başvuruların iş yükünü artıracak olmasından dolayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Tedbirler nedeniyle çalışamayan işyerlerinin bir bölümünün maaş ödeme sıkıntısı bulunduğunu belirten Sucuoğlu, bu işletmelerinin yükünü üstleneceklerini açıkladı.