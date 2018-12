"Özel sektöre ek maaş desteği vermeyi planlıyoruz"

2 yıl süreyle özel sektörde çalışanlara ek maaş desteği vermeyi planladıklarını ifade eden Bakan Çeler; "İki yıl süreyle, emekçiye maaş desteği, işverene de yatırım desteği vereceğimizi söylüyoruz; tabi bunun belli kıstasları var, sendikalaşma bu kıstasların başında geliyor" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 2019 yılında Sosyal Sigortalar’da gerçek maaş üzerinden yatırım yapılması yönünde yeni bir yasa değişikliği önerisi hazırlandığını ve yapılacak değişiklikle ciddi denetimlerin başlayacağını söyledi.

Ocak ayından itibaren özel sektörde sigorta primlerini gerçek maaş üzerinden yatırmayanlara Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından re’sen işlem yapılacağını kaydeden Çeler, “Emekçinin gerçek maaşı üzerinden yatırımını yapmayanlara hiç affım olmayacak" dedi.

“SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN ÖZEL BANKALARA BORCU YAKLAŞIK 145 MİLYON TL’YE İNDİ”

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin mali durumu hakkında bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, Daire’nin özel bankalara borcunun yaklaşık 145 milyon TL’ye indiğini ve aktif pasif sigortalı oranında 2.97’ye ulaşıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler BRT’de “Birinci Boyut” isimli programa katılarak, Bakanlığının çalışmaları ve hayata geçireceği projeleri hakkında bilgi

verdi.

“ TOCED’DE HEDEF, TOPLUMSAL CİNSİYET ODAK NOKTALARININ OLUŞTURULMASI”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED) Bakanlık hizmet binasında faaliyete başlaması için çalışmaların tamamlandığına değinen Çeler; esas hedefin TOCED altında toplumsal cinsiyet odak noktalarının oluşturulması ve bu odak noktaları ile ilgili kurumlarda yasal mekanizmalara işlerlik kazandırılması olduğunu ifade etti.

TOCED’in kadınların ekonomik yönden güçlendirilmesi ve kadınlara fırsat eşitliğinin

sağlanacağı alanların yaratılması amacıyla da çalışmalarda bulunacağına işaret eden Çeler; kadına yönelik şiddette mücadelede, Alo 183 hattını daha fazla tanıtmayı amaçladıklarını da kaydetti.

Bakanlık olarak daha önce yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın ikincisinin ocak ya da şubat ayında yapılmasını planladıklarını belirten Çeler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin taleplerinin belirleneceğini ifade etti.

Mali yönden bütçede sadece kalemi açık olsun diye TOCED’e cüzi bir miktar konulduğunu ancak Maliye Bakanlığının Daire’nin mali yönden de ihtiyaçlarının karşılanması için destek vereceğini anımsatan Çeler, TOCED çatısı altında odak noktalarında görev yapacak kişiler vasıtasıyla eğitimlere başlanacağını, ilgili sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile işbirliği yapılacağını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda; Barolar Birliği ile imzalanan protokol ile, ekonomik yönden ihtiyaçlı kadınlara adli yardım desteği verildiğini; şiddete uğrayan kadınlara Lefkoşa Türk Belediyesi aracılığıyla barınma hizmeti sağlandığını ifade eden Çeler, Bakanlık olarak Başbakanlıktan sığınma evi ile ilgili bir yer talep edildiğini belirterek, onaylanması halinde çalışmalara başlanacağını bildirdi.

TOCED Yasası kapsamında Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışıldığına da dikkat çeken Çeler, Alo 183 Sosyal Hizmet Hattı’na gelen ihbar ve yardım taleplerinin polise bildirildiğini ve Polis’in müdahale ettiğini söyledi.

“2019 YILINDA SOSYAL HİZMET PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRMEK ÖNCELİĞİMİZ”

Bakan Çeler, 2019 yılında sosyal hizmetler alanındaki projeleri hayata geçirmenin öncelikleri olacağını ifade etti.

Sınırlı personel sayısı ve 1977’ den beri değiştirilmeyen teşkilat yapısıyla Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı’nın bugünlere geldiğini vurgulayan Çeler, şöyle devam etti:

"Bütçenin el verdiği miktarda hareket edebiliriz. Ekonomik kriz koşullarının olduğu bir ortamda, kendi yerel kaynaklarımızla hedeflediğimiz tüm projeleri hayata geçirmemiz mümkün değil. Gerekli kaynağı sağlamak adına Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mevkidaşımdan özellikle sosyal hizmetler alanında çocuk yuvası, sığınma evi ve engelsiz yaşam evi ile ilgili neler yapabileceğimiz konusunda destek istedik; görüş alışverişinde bulunduk. Bu konularda iki kardeş ülke olarak bu tür yatırımları işbirliği içinde nasıl yapabiliriz konusunda sürekli istişare ediyoruz " dedi.

Engelsiz yaşam evinin ikinci etabına başlanması için gerekli adımlar atıldığını ve 2019 yılı

içerisinde Yaşam Evi’ni hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çeler; Lapta Huzurevi ile ilgili mayıs ayında Kıbrıs Türk Mimarlar Odası’na proje yarışması ile ilgili taleplerini ilettiklerini söyledi.

YENİ HUZUREVİ MALİYETİ 20 MİLYON TL

Çeler, yeni huzurevinin yapımı için yaklaşık 20 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu

açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı arasında yapılan işbirliği ile, Kalkanlı’daki otelin yaşlı bakım evi olarak kullanılması amacıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile Sağlık Bakanlığına

devredildiği bilgisini veren Çeler; İhtiyat Sandığı’na bağlı İstihdam Destek Fonu’ndan kaynak ayrıldığını ve orada istihdam garantili hasta bakıcı eğitimi verilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’na maddi destek sağlandığını söyledi.

Çeler, hastanelerdeki Türkmen hasta bakıcı yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla Bakanlık olarak böyle bir projeye destek verdiklerini ifade etti

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANINA EK MAAŞ DESTEĞİ…

Özel sektörde çalışanlara ek maaş desteği verilmesi amacıyla Bakanlığı tarafından hazırlanan

tüzüğün iki aydan beri Başsavcılıkta beklediğine dikkat çeken Çeler, şöyle konuştu:

"Söz konusu düzenleme bizim için çok elzemdir. Başsavcılıktan görüş bekliyoruz. Ülkede yaklaşık elli bin kusura yakın yabancı iş gücü var. Biz yabancı iş gücünü ülkemize ithal ediyoruz ve ülke ekonomisinden ciddi bir para yurt dışına gidiyor.300 milyon dolara yakın bir para her yıl bu ülkeden yurtdışına gidiyor. Bu rakam, küçümsenecek bir rakam değil. Kendi ekonomimizi canlandırıp kendi vatandaşımızı istihdam edecekken biz maalesef emekçi ithali ile kendimizi bu noktalara getirdik. Tüzüğü hayata geçirmek için bekliyoruz. Kaynak İhtiyat Sandığı’na bağlı İstihdam Destek Merkezi’nden biriken fondan sağlanacak. "

Söz konusu fonun emekçinin alın teri ile kazandığı paranın alındığı ve biriktiği bir fon ya da

yurt dışından gelen emekçilerin hakkının yenildiği bir fon olmadığına dikkat çeken Çeler, İstihdam Destek Merkezi’nde biriken paranın yurtdışından getirilen işçiler adına işveren tarafından yatırılan para olduğunu söyledi ve ‘emekçinin hakkı yeniliyor’ eleştirilerinin yersiz olduğunu ifade etti.

ILO sözleşmelerinde ve dünyanın bir çok ülkesinde İhtiyat Sandığı diye bir fonun olmadığını, ihtiyat sandığının KKTC’ye özgü bir işçi tasarruf mevduatı olduğunu belirten Çeler, İstihdam Destek Merkezi fonunda biriken paranın yabancı işçilerin eksilttiği her yerli istihdam için işveren tarafından biriktirilen para olduğunu yineledi ve bu kaynağın her yıl 8 milyon TL arttığını belirtti.

2 yıl süreyle özel sektörde çalışanlara ek maaş desteği vermeyi planladıklarını ifade eden Çeler; "İki yıl süreyle, emekçiye maaş desteği, işverene de yatırım desteği vereceğimizi söylüyoruz; tabi bunun belli kıstasları var, sendikalaşma bu kıstasların başında geliyor. Bu konuda fayda görecek kurumlar, örneğin turizm ve hizmet sektöründeki kurumlar buna sıcak bakıyor. " ifadelerini kullandı