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Özel partide 'Yaza Merhaba' dediler

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Near East Bank, her yıl geleneksel olarak düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Özel Bankacılık müşterilerini bir araya toplayarak Gillham Vineyard’da Yaza Merhaba Partisi düzenledi

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Özel partide 'Yaza Merhaba' dediler
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Tüketiciye ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda sunduğu finansal ürün ve hizmetleri sürdüren Near East Bank, her yıl geleneksel olarak düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Özel Bankacılık müşterilerini bir araya topladı.

Gillham Vineyard’da düzenlenen Yaza Merhaba Partisi’ne yoğun ilgi gösteren Özel Bankacılık Müşterileri çeşitli ikramlar ve müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

KKTC genelindeki Şube İçi Hizmet Noktalarında Özel Bankacılık müşterilerine risk profillerine uygun,  ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, varlıklarına değer katacak çözümler geliştiren Near East Bank, ayrıca bu segmentteki uzmanlığı ile her türlü bankacılık ve finans işlemlerinde müşterilerine uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunmaya devam ediyor.

Her biri çok özel olan müşterilerine en iyi bankacılık deneyimini yaşattıklarını söyleyen Near East Bank Özel Bankacılık Grup Müdürü Esra Manyera, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek herkese teşekkür etti. Manyera, Near East Bank Özel Bankacılık hedefinin, global yaklaşım, üstün ve ayrıcalıklı hizmet, maksimum getiriyi sağlayarak, varlıklarını değerlendirmek isteyen müşterilerimize, ülkemiz sınırları içerisinde hizmet vermek olduğunu belirtti.

Uluslararası bankalarınfinansal yatırım araçlarını kullanarak yerli ve yabancı yatırımcılara global yatırım imkanları sunduklarını dile getiren Manyera, her müşteriye özel ve ayrıcalıklı hizmet yanında yüksek getirili ürün imkanları sunduklarını, nitelikli insan kaynağı ile hizmet verdiklerini ,  bu tür aktivite ve etkinliklerin devamının geleceğini kaydetti. Lha

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