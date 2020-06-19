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Özel jet soruşturmasında Tatar'a bilgilendirm

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Başbakan Tatar’ın PGM’ye verdiği talimatla başlatılan “özel jet soruşturması” konusundaki ilk bilgiler PGM Müdürü Manavoğlu tarafından bizzat Tatar’a iletildi

Özel jet soruşturmasında Tatar'a bilgilendirm

 

Başbakan Ersin Tatar’ın PGM’ye verdiği talimatla başlatılan “özel jet soruşturması” konusundaki ilk bilgilerin, PGM Müdürü Süleyman Manavoğlu tarafından bizzat Tatar’a iletildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, dün Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmede, “son günlerde ülkede meydana gelen asayiş olayları, kazalar, Polis’teki terfiler ve Polis Genel Müdürlüğünün sorumluluk sahasındaki diğer konuların” görüşüldüğü ifade edildi.

Başbakanlık’tan servis edilen açıklama şöyle:

Başbakan Ersin Tatar  Cumhuriyet Meclisi toplantısı sırasında Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu kabul ederek bir süre görüştü.

Meclis Şeref salonunda gerçekleşen görüşmede son günlerde ülkede meydana gelen asayiş olayları, kazalar, Polis’teki terfiler ve Polis Genel Müdürlüğünün sorumluluk sahasındaki diğer konular görüşüldü.

Polis Genel Müdürü Manavoğlu görüşmede, Başbakanın talebi üzerine başlatılan özel soruşturmanın ilk bilgilerini de Başbakan Ersin Tatar ile paylaştı.

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