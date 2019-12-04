Özel gereksinimli gençler, hünerlerini sergiledi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Erülkü Süpermarket’te Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezine devam eden gençlere yönelik düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.
Özel gereksinimli gençlerin kendilerine fırsat tanınırsa neler yapabileceği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen etkinlikte, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne ve Güneşköy 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören gençler Erülkü süpermarketin kasa, şarküteri, çocuk oyun alanı, paketleme, fırın gibi farklı bölümlerinde görev aldı. Farklı reyonlarda çalışarak hünerlerini sergileyen gençler, market müşterilerinden de tam not aldı.