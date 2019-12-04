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Özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi

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3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle dün Trafik Eğitim Parkı’nda Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi öğrencilerine Trafik Eğitimi verildi.

Özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi

Dün sabah saat 09.30’da gerçekleştirilen eğitim, Trafik Eğitim Parkı eğitmenleri tarafından verildi. 
Eğitimde, farkındalık yaratmak adına, trafikte  her zaman engellilerinde olduğunu, onları unutmamak gerektiği mesajı verilerek, tüm öğrencilerle hem teorik, hem de pratik olarak iki aşamalı  trafik eğitim verildi. 

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