Özdağ, Cumhurbaşkanı Akıncı için 'acemi' derken, Burcu içinse, 'dönerci' ifadelerini kullandı

MHP Milletvekili Ümit Özdağ'ın Kıbrıs müzakereleri ile yaptığı açıklamada kullandığı kelimeler tepki çekti. Özdağ, Cumhurbaşkanı Akıncı için "acemi" derken, Cumhurbaşkanı Sözcüsü...

MHP Milletvekili Ümit Özdağ'ın Kıbrıs müzakereleri ile yaptığı açıklamada kullandığı kelimeler tepki çekti. Özdağ, Cumhurbaşkanı Akıncı için "acemi" derken, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu içinse, "dönerci" ifadelerini kullandı

Türkiye’deki MHP’nin Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın Kıbrıs müzakereleri ile yaptığı açıklamada kullandığı kelimeler tepki çekti. Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Akıncı için "acemi" derken, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu içinse, "dönerci" ifadelerini kullandı

Özdağ, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs sorunuyla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın müzakerelerle ilgili uluslararası ilişki ve müzakere teknikleri konusundaki acemiliğinin endişe yarattığını savunan Özdağ, "Ne yazık ki heyetinin Kıbrıs sorununun tarihini bile bilmeyen gençlerden oluştuğu, heyette bir tek uluslararası hukukçunun dahi bulunmaması ki bu hususların hepsi uluslararası camialarında konuşuluyor, Kıbrıs Rum basınında da zaman zaman dalga geçiliyor. Türk heyetinin basın sözcüsü uluslararası eğitimini yaptıktan sonra son 20 yılda mesleği olan dönercilikle ilgilenmiş birisi, yani konunun tamamen uzağında" ifadelerini kullandı.

Özdağ, gelen bilgilere göre Türk tarafının son iki ayda 50 yıldır korunan iki kesimlilik ilkesinden vazgeçtiğini söyleyerek, "İki kurucu eşit devletin eşit statüsü ilkesinde ciddi zaaflar ortaya çıkmış. Bu şartlar altında kalıcı, adil, sürdürülebilir ve Kıbrıs Türkü'nün çıkarlarını koruyan bir barış anlaşmasının ortaya çıkmasının imkanı olmadığını görüyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİNİN ÇİĞNENMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Kıbrıslı Türkler'in ve Rumlar'ın diledikleri kurucu devlete yerleşmesinin "Kıbrıs müzakerelerinde KKTC ve Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden biri olan iki kesimlilik ilkesinin çiğnenmesi anlamına geldiğini" belirten Özdağ, şöyle devam etti:

"Bu ilke Rumlar'ın Güney'de, Türkler'in ise Kuzey'de ikamet etmelerini kapsıyor. Türkler'in 63-74 arası dönemde olduğu gibi küçük gettolara hapsedilip insanlık dışı ambargoya maruz bırakılmaması için getirilen iki kesimlilik ilkesi en az Türkiye'nin garantörlüğü kadar önemli ve güven verici. Sınırsız geçiş hakkı bölgede sayıca az olan Türkleri küçük bölgelere hapsedecektir. Kuzeyde ise Rum sayısını artıracaktır. Annan Planı'dan Rum göçmenlerin Kuzey'deki Türk nüfusunun yüzde 18'ini geçmeyecek şekilde geçmesine izin verilmişti. Mustafa Akıncı'nın açıklaması gösteriyor ki KKTC müzakere heyeti iki kesimlilik ilkesinden tamamen vazgeçmiştir. Mehmet Ali Talat döneminde sulandırılan ilkeden geri adım atıla atıla bugün tamamen yok sayılması noktasına gelinmiştir. Halbuki iki kesimlilik ilkesi Birleşmiş Milletler (BM) hukukuna girmiş bir ilkedir. Yerleşime sınırlanma getirilmediği takdirde Girne ve Gazimağusa başta olmak üzere bugün Türkler'in çoğunluk olduğu tüm bölgelere hızlıca Rumlar'ın yerleşeceği açıktır. Kısa sürede azınlık haline gelen Türkler'in Avrupa Parlamentosu seçiminde kullandıkları oylar hızla eriyecek ve Avrupa Parlamentosu'nda Türkleri de Rumlar temsil eder hale gelecektir. Kısa sürede adadaki tüm belediyelerde Rum kadrolar iş başına geçecek, Türkler belediyelere işçi dahi giremeyeceklerdir. Seçimlerle ilgili düzenlemeler Kıbrıs Türkleri'nin 1959-60 anlaşmalarından doğan tüm haklarını yok saymakta, çiğnemektedir. Dünyada tersine bir eylem söz konusuyken Mustafa Akıncı'nın temsil ettiği Türkler'in kazanılmış haklarından vazgeçmesi makul şekilde açıklanabilir bir olgu değildir."