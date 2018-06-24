Oy verme işlemi tamamlandı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlandı.

Seçmenler, 28 belediye başkanını, 280 meclis üyesini, 184 muhtarı ve 596 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek için 734 sandıkta oy kullandı.

Sandıkların kapanmasının ardından Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak.

Radyo ve televizyonlarda 19.00 -21.00 saatleri arasında seçimle ilgili olarak sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek, saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

İKİ KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan Lefkoşa ilçesinde seçim suçu işleyen iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gönyeli İlkokulu, 68 numaralı sandıkta oy kullanan H.Ç.(E-34), “evet” mührünü yanlış yere vurduğu gerekçesiyle sinirlenip oy pusulasını yırttı.

Bu arada, Turizm Bakanlığı’ndaki 127 numaralı sandıkta oy kullanan B.B.(E-73) ise, oyunu kullandıktan sonra telefon ile oy pusulasının fotoğrafını çekti.

H.Ç. ve B.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.